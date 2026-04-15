به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اظهار کرد: در شرایطی که کشور با وضعیت سخت شرایط جنگی مواجه بود، تمامی برنامههای تعمیرات اساسی (اورهال) ناوگان مترو طبق برنامه زمانبندی تعیینشده به انجام رسید و هیچ وقفهای در اجرای مأموریتها رخ نداد.
وی با اشاره به تعهد و تلاش شبانهروزی کارکنان فنی و متخصصان داخلی گفت: در حالی که طبق برنامه باید سه رام قطار AC تحویل داده میشد، این اقدام بهموقع و کامل انجام شد. همچنین در خط ۵ مترو، بیش از برنامهریزی پیشبینیشده، عملیات اورهال بر روی ۶ واگن باید صورت میگرفت که با تلاش کارکنان موفق به اورهال ۹ واگن از قطارهای خط پنج شده ایم.
لطفی افزود: این موفقیت حاصل همدلی و آمادگی کامل نیروهای متخصص شرکت بهرهبرداری مترو تهران است که در شرایط دشوار، اجازه ندادند برنامهها حتی یک روز از زمان خود عقب بیفتد و توانستند در بخش نگهداری ناوگان، جهشی بزرگ را رقم بزنند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با تاکید بر اینکه این دستاورد نتیجه اتکا به توان داخلی و تجربه مهندسان ایرانی است، خاطرنشان کرد: تجربه اخیر نشان داد که متروی تهران در سختترین شرایط نیز قادر است مأموریتهای خود را طبق برنامه اجرا کرده و حتی فراتر از هدفگذاریهای تعمیراتی پیش برود؛ این دستاورد، نقطه عطفی در تاریخ نگهداری و بازسازی ناوگان ریلی پایتخت محسوب میشود.
