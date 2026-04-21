امیرحسین حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان بازگشایی این مجموعه و آغاز اجراهای نمایشی، بیان کرد: مجموعه آمادگی آغاز اجراها را دارد، با رایزنی هایی که با تعدادی از گروه‌ها داشتیم، امکان میزبانی محدودی از گروه ها را داریم و این محدودیت به دلیل شرایط امنیتی است. از طرف دیگر باید بستری برای تبلیغات گروه‌های نمایشی مهیا شود که بتوانند مخاطبان خود را را مطلع کنند.

وی افزود: حداکثر از ۲ هفته دیگر، فعالیت‌های تالار مولوی آغاز می‌شود. با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها باید خدمات عمومی خود را با دانشگاه تطبیق دهیم و در یک راستا و هماهنگ پیش برویم.

حریری درباره آسیب دیدن تالار مولوی در طی جنگ تحمیلی عنوان کرد: جای خوشحالی دارد که در طول جنگ نه تالار مولوی و نه کل معاونت فرهنگی دانشگاه تهران آسیب و تخریبی نداشتند و فضای تالار مولوی به عنوان یک استودیو برای ضبط برنامه‌های معاونت فرهنگی دانشگاه تهران در طی جنگ مورد استفاده قرار می‌گرفت و سنگر فرهنگی درخوری برای تولید محتوا شده بود.

مدیر مرکز تئاتر مولوی در پایان درباره برنامه اجرایی احتمالی این مجموعه تاکید کرد: طبق جدولی که پیش از جنگ داشتیم، با گروه‌های در نوبت صحبت کردیم و آنها نیز کم و بیش اعلام آمادگی کردند و در حال سنجش شرایط خود هستند که در ابتدا اثر خود را آماده اجرا کنند و سپس بتوانند اطلاع رسانی و تبلیغات مناسبی صورت دهند. تاکنون ۳ گروه نمایشی اعلام آمادگی کردند که احتمالا با ۱ یا ۲ اجرا از همین ۳ گروه، فعالیت‌های مجموعه از سر گرفته می‌شود.