تالار محراب مورد تجاوز دشمن قرار گرفت؛ تشریح جزئیات آسیب

غلامحسین شاه‌علی فعال تئاتری و مدیر تماشاخانه محراب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در جریان حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا به مناطق غیر نظامی، مسکونی و فرهنگی و هنری، تماشاخانه محراب نیز دچار آسیب‌هایی شده است.

این مدیر فرهنگی در ادامه یادآور شد: در جریان این حملات درهای بخش گریم و لباس سالن جعفر والی و همچنین درهای ورودی لابی سالن اصلی محراب و همچنین بخش ورودی این مجموعه دچار آسیب شده است.

وی ادامه داد: به‌لطف خدا حمله در خارج از ساعات اداری صورت گرفت و هیچگونه آسیب جانی به هنرمندان و همکاران این مجموعه نرسید.

وی در پایان درباره آسیب به سالن دیگر مجموعه عنوان کرد: تعدادی از دیوارهای جداکننده داخلی نیز آسیب دیدند و ورودی سالن جمیله شیخی نیز دچار خسارت‌هایی شده است.