به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی گفت: امروز شاهد تجلی والاترین مراتب انسانی در حوزه مدرسه‌سازی هستیم؛ خانواده محترم بهادری با گذشت از حق قانونی خود و تبدیل آن به یک جریان ماندگار آموزشی، درس بزرگ ایثار و فداکاری را به جامعه آموختند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان افزود: این خیر نیک‌اندیش به یاد فرزند دانش‌آموزش زنده‌یاد میثم بهادری و با نیت گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب مسئولیت احداث این مدرسه ۶ کلاسه را در منطقه کهن‌نو شهرستان خاش بر عهده گرفته است. نکته حائز اهمیت و بسیار ارزشمند این اقدام توافق خانواده مقتول برای اعلام رضایت در قبال توسعه فضاهای آموزشی است که نشان‌دهنده نگاه بلند و فرهنگی این خانواده به مقوله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

وی در ادامه تصریح کرد: ساخت این مدرسه نه تنها بخشی از کمبود فضاهای آموزشی منطقه خاش را برطرف می‌کند بلکه به عنوان نمادی از ایثار و فرهنگ‌سازی در تاریخ آموزش و پرورش استان ماندگار خواهد شد.