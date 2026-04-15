به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان، تفاهمنامه همکاری برای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت امضا کرد.
این تفاهمنامه با هدف توسعه نهالکاری مشارکتی، ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و افزایش سرانه فضای سبز در محیطهای آموزشی منعقد شده است.
بر اساس این تفاهمنامه، اداره کل منابع طبیعی متعهد شده است ضمن بازدید کارشناسی از عرصههای پیشنهادی، نهال استاندارد و سازگار با اقلیم منطقه (گونههای کمآبخواه، مقاوم و بومی) را تأمین کند. همچنین برای هر مدرسه نوساز، ۵۰ اصله نهال در نظر گرفته شده و بذر گونههای جنگلی و بیابانی نیز برای تولید نهال در مدارس ارائه میشود.
در مقابل، آموزش و پرورش موظف شده است با جلب مشارکت دانشآموزان، معلمان و اولیا، فضاهای مناسب مدارس را برای کاشت و نگهداری نهال اختصاص دهد و برنامههای آموزشی در حوزه منابع طبیعی را اجرا کند.
از دیگر اهداف این تفاهمنامه میتوان به ارتقای فرهنگ منابع طبیعی به عنوان یک مطالبه عمومی، گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی، و نقشآفرینی نسل جوان در تحقق اهداف طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد.
طرفین بر استمرار همکاریهای بینبخشی و نظارت فنی مستمر بر اجرای طرحها تأکید کردند.
نظر شما