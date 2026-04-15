۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

عملیات فوری لایروبی پل‌های خط آهن تهران-مشهد؛ تردد قطارها روان شد

شاهرود-مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با بیان اینکه سیلاب فروردین ماه سبب آبگرفتگی برخی پل‌های خط ریلی این ناحیه شد، گفت: عملیات لایروبی و بهسازی برای عدم تکرار حوادث مشابه صورت گرفته است.

علیرضا رضایی برون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیلاب فروردین ماه سال جاری که در کیلومتر ۱۷۳ مسیر ریلی تهران- مشهد، بین ایستگاه‌های سرخدشت و لاهورد بیان کرد: این سیلاب منجر به مسدودی چند ساعته پرترددترین مسیر مسافری شبکه حمل ونقل ریلی کشور شده بود.

وی با بیان اینکه بعد از لایروبی‌های صورت گرفته مطالعات توپوگرافی منطقه به سرعت انجام شد تا دیگر شاهد این دست مسائل نباشیم، افزود: در تحقیقی گسترده دلایل ایجاد روان‌آب‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) اعلام کرد: عملیات لایروبی و اصلاح مسیل‌ها و همچنین هدایت آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفت و بلافاصله در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن این اقدام به سرانجام رسید.

رضائی برون با بیان اینکه این عملیات برای بازگرداندن ایمنی و روان‌سازی تردد قطارها و وسایل نقلیه ریلی در این مسیر حیاتی انجام شد، ابراز کرد: ۳۶۰ نفر ساعت پرسنل فنی برای این عملیات وقت صرف کردند.

