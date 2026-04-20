  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

کشف ۶۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف ۲۳ دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین و کشف بیش از ۶۷ هزار لیتر سوخت قاچاق طی چند رشته عملیات توسط مرزبانان و دریابانان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان و دریابانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را در مرزهای خشکی و آبی استان کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌ موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان، اظهار داشت: مأموران در این عملیات ها موفق شدند، ضمن توقیف ۲۳ دستگاه انواع وسیله نقلیه سبک و سنگین، مقدار ۶۷ هزارو ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه محموله مکشوفه به همراه متهمان تحویل مراجع قضایی شدند، افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۶۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6806062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها