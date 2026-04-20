کشف ۶۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان و دریابانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را در مرزهای خشکی و آبی استان کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌ موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان، اظهار داشت: مأموران در این عملیات ها موفق شدند، ضمن توقیف ۲۳ دستگاه انواع وسیله نقلیه سبک و سنگین، مقدار ۶۷ هزارو ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه محموله مکشوفه به همراه متهمان تحویل مراجع قضایی شدند، افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۶۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.