ایجاد سایت های باغبانی در چوار ایلام برای اشتغالزایی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از چند طرح کشاورزی شهرستان چوار، که با همراهی پاوند فرماندار چوار و پورمحمد مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان انجام شد، اظهار داشت: در بازدید امروز، مسائل و مشکلات طرح‌های فعال و نیمه‌تمام بخش کشاورزی به‌صورت میدانی بررسی شد. جاده بین مزارع، بازسازی ایستگاه باغبانی بانویزه، اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در سد گلال و همچنین ایجاد سایت باغبانی در روستای پاقلعه از جمله پروژه‌هایی هستند که از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منطقه برخوردارند.

وی افزود: بر اساس مشکلات مطرح‌شده از سوی مسئولان محلی و بهره‌برداران، جمع‌بندی لازم برای طرح موضوعات در سطح ملی صورت گرفت و این موارد با جدیت از طریق ابزارهای قانونی در مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد. حمایت از توسعه زیرساخت‌های تولیدی بخش کشاورزی و تقویت منابع مالی طرح‌ها از برنامه‌های اصلی ماست.

نماینده مردم ایلام در مجلس با تأکید بر نقش کشاورزی در اقتصاد منطقه تصریح کرد: رفع موانع تولید، تخصیص به‌موقع اعتبارات و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند تحول قابل توجهی در بخش کشاورزی چوار ایجاد کند. تلاش خواهیم کرد از تمام ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد این طرح‌ها استفاده شود.