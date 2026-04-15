۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

زلزله ۳.۹ ریشتری چلگرد را لرزاند

شهرکرد- مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری از وقوع زمین‌لرزه ۳.۹ ریشتری در حوالی چلگرد در بامداد امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش نادری گفت: بامداد امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ در مقیاس ریشتر و در عمق ۱۸ کیلومتری زمین، منطقه چلگرد را لرزاند.

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری افزود: تیم‌های ارزیاب مدیریت بحران بلافاصله از ساعات نخست وقوع زلزله در منطقه حضور یافته‌اند و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت‌های مالی یا جانی به ستاد بحران استان ارسال نشده است.

نادری تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه خسارت احتمالی، اطلاع‌رسانی به موقع انجام خواهد شد و هم‌اکنون وضعیت تحت کنترل است.

کد مطلب 6801429

