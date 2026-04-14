طرح ۴ ماده ای رئیس جمهور چین برای خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری چینی شینهوا، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در دیدار با خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی در پکن، طرحی چهار ماده‌ای برای ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه پیشنهاد کرد.

این طرح شامل پایبندی به اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت ملی، پایبندی به حاکمیت قانون بین‌الملل و هماهنگی بین توسعه و امنیت، پس از تجربه منطقه از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن است.

شی جین پینگ افزود: حفظ اقتدار قانون بین‌الملل نباید به معنای استفاده از آن در مواقعی که به نفع ماست و رد آن در مواقعی که به ضرر ماست، باشد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که جهان به قانون جنگل بازگردد.

وی بر لزوم احترام کامل به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه و منطقه خلیج فارس تأکید کرد.

رئیس جمهور چین همچنین، بر موضع اصولی کشورش در ارتقای صلح و پیشبرد گفتگو تاکید و اعلام کرد که همچنان به ایفای نقش سازنده در این زمینه ادامه خواهد داد.