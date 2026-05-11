به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه در سخنانی پیرامون سفر روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورش اعلام کرد: روسای جمهور چین و آمریکا درباره صلح و توسعه جهانی گفتگو خواهند کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین ادامه داد: شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد مسائل کلیدی مربوط به روابط چین و آمریکا و همچنین صلح و توسعه جهانی، تبادل نظر عمیقی خواهد داشت. پکن آماده است همکاری با آمریکا را گسترش داده و اختلافات را برطرف کند و به ثبات بیشتر جهانی کمک کند.

گوئو جیاکون، در ادامه اضافه کرد: روابط چین و روسیه سطح بالایی از توسعه را حفظ کرده و ثبات را به جهانی پر از عدم قطعیت می آورد. چین آماده است تا همکاری با روسیه را در زمینه‌ های مختلف تقویت کند و در ایجاد یک سازوکار عادلانه‌تر مدیریت جهانی مشارکت داشته باشد.