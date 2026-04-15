حرم علوی به پویش حمایت از مردم ایران و لبنان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، خادم فاتح الکرمانی، رئیس بخش هدایا و نذورات در حرم مطهر امام علی (ع) گفت: مکانیسمها و روشهای متعددی برای جمعآوری کمکهای مالی با هدف ارائه کمک به مردم لبنان و ایران، علاوه بر اختصاص وجوهات مذهبی به هر دو ملت، تدوین شده است که نشاندهنده تنوع راههای مشارکت اهداکنندگان است.
وی افزود: این بخش از روز دوم عید فطر، مصادف با ۲۲ مارس ۲۰۲۶، از طریق سامانه الکترونیکی هدایا و نذورات که امکان ورود دقیق اطلاعات اهداکنندگان، جزئیات اهدا و تخصیص را فراهم میکند، همچنان به دریافت انواع کمکهای مالی از طریق درگاههای مختلف خود ادامه میدهد. همچنین به اهداکنندگان رسید الکترونیکی (چک متبرک) داده میشود.
الکرمانی اظهار کرد: بخش هدایا و نذورات در صحن مطهر فوقانی به صورت شبانهروزی برای دریافت کمکهای مالی باز است و پرداخت الکترونیکی از طریق پایانههای فروش با استفاده از کارت انجام میشود.
وی در مورد آمار اظهار داشت: تعداد اهداکنندگان از ۲۱ مارس تا ۹ آوریل ۲۰۲۶ تقریباً به ۱۶ هزار و ۸ نفر رسیده است که به شرح زیر توزیع شدهاند: ۱۵ هزار و ۶۹۹ کمک نقدی، ۳۰۸ کمک اقلام طلا و نقره و یک کمک غیرنقدی.»
گفتنی است؛ بخش هدایا و نذورات همچنان به صورت شبانهروزی به دریافت انواع کمکهای مالی ادامه میدهد، صحنهای که نمونهای از روحیه همبستگی و شفقت انسانی است که در وجود زائران حرم مطهر امام علی (ع) متجلی است.
