به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در جلسه کمیته بیمه بیکاری و حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ لرستان که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، با بیان اینکه صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال از اولویت‌های اصلی این اداره کل است، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های دولت و وزارت کار باتوجه‌به آسیب‌های وارده به واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا کارگران این واحدها از خدمات بیمه بیکاری و حمایت‌های دولت بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های حمایتی پرداخت و افزود: کارگران واحدهای آسیب‌دیده از جنگ که به طور موقت قادر به ادامه کار نیستند، می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، گفت: وزیر کار بر صیانت از نیروی کار و تداوم خدمات درمانی و بیمه‌ای کارگران تأکید دارد و به مجموعه همکاران سازمان تأمین اجتماعی دستور موکد دادند که هیچ‌گونه وقفه‌ای در پوشش و ارائه خدمات درمانی به کارگران قابل‌توجیه نیست.

توصیفیان همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و گفت: برای اجرای هرچه سریع‌تر و مؤثرتر این برنامه‌های حمایتی، نیازمند هم‌افزایی بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط هستیم و خوشبختانه با محوریت استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کار جمعی و هماهنگی کاملی در استان وجود دارد.

وی گفت: تعداد محدودی از واحدهای تولیدی و اقتصادی استان به‌صورت مستقیم در اثر جنگ رمضان آسیب‌دیده و تلاش بر این است تا با ارائه حمایت‌های لازم، از بیکاری آنها جلوگیری شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به دغدغه‌مندی و تأکیدات وزیر کار بر حمایت همه‌جانبه از کارگران و واحدهای تولیدی، تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط عادی برگردند و کارگران بتوانند به کار خود بازگردند.

توصیفیان بر حمایت تمام‌قد از کارگران و تولیدکنندگان در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: کارگران در شرایط جنگ تحمیلی در خط مقدم نبرد اقتصادی با دشمن هستند و حمایت از آنان یک وظیفه ملی است.