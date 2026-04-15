محمدی: میزان پرشدگی سدهای استان بوشهر به ۳۶ درصد رسید

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بارش ها در استان بوشهر اظهار کرد: امسال شاهد بارش های خوبی در سطح استان بوده ایم و میزان بارش ها با افزایش روبرو شده است.
وی میانگین بلندمدت بارندگی در استان را ۲۵۶ میلیمتر عنوان کرد افزود: سال گذشته تا اینجای فصل بارشی ۱۱۳ میلیمتر ارش ثبت شده بود که در سال جاری ۳۵۰ میلیمتر بارش را شاهد هستیم و بیشترین بارش در ایستگاه جم با ۴۸۷ میلیمتر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با بیان اینکه این بارش ها برای باغات و مزارع استان بسیار خوب بوده است، افزود: کشاورزان هم باید با توجه به زمان و میزان بارش ها از آب زیرزمینی کمتر استفاده کنند.
وی با اشاره به پرشدگی ۳۶ درصدی سدهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: حجم ذخیره سدهای مخزنی استان در مقطعی به ۷۵۵ میلیون مترمکعب رسید.
