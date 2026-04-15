ناصحی: هیچ ایرانی نباید بدون بیمه بماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی پیش از ظهر یکشنبه در سفر خود به گلپایگان و در جلسه‌ای با حضور مسئولان این شهرستان با اشاره به حوادث و جنگ‌های تحمیلی اخیر و مشکلات پیش‌روی کشور، صبوری و همراهی مردم را عامل اصلی تداوم مسیر نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: در برابر عظمت و بزرگی ملت، خود را عقب‌مانده می‌دانیم و وظیفه همه مدیران است که تلاششان را برای خدمت به مردم چند برابر کنند.

وی ضمن تجلیل از پیشینه علمی و دینی گلپایگان و نقش خیرین این شهرستان، بیمه سلامت را «بیمه پایه سلامت برای آحاد جامعه» دانست و افزود: هر فردی در کشور که بیمه‌ای نداشته باشد، طبق قانون اساسی، قوانین برنامه و بودجه، باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرد و هیچ ایرانی نباید بدون بیمه باشد.

ناصحی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر ابراز کرد: حدود پنج سال قبل طرحی را آغاز کردیم که طی آن بیش از ۶ میلیون نفر فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و سطح پوشش بیمه پایه سلامت در کشور به رتبه مطلوبی رسید.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره سهم این سازمان در پرداخت هزینه‌های درمان توضیح داد: در بیمارستان‌های دولتی، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد هزینه‌های بخش بستری توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود و در بخش‌های سرپایی دولتی نیز حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها تحت پوشش است. در بخش خصوصی خرید خدمت کمتر است اما تلاش می‌کنیم با ارتقای کیفیت خدمات در بخش دولتی و تنظیم مناسب خرید خدمت از بخش خصوصی، رضایت مردم افزایش یابد.

وی با اشاره به توسعه پوشش بیمه‌ای در حوزه ناباروری، خدمات توان‌بخشی، روانشناسی و استقرار نظام الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: نسخه الکترونیک گام مهمی در مدیریت منابع نظام سلامت است؛ امروز می‌دانیم چه میزان منابع داریم و چقدر مصرف می‌کنیم و این بستر نظارت صحیح را در آینده فراهم کرده است.

نباید درمان بیمار سرطانی به‌خاطر هزینه‌ها به تعویق بیفتد

ناصحی با تأکید بر اینکه نباید هیچ بیمه‌شده‌ای در کشور به دلیل هزینه، از درمان بازبماند، افزود: به‌ویژه نباید بیمار سرطانی داشته باشیم که به‌خاطر هزینه‌ها، درمانش به تعویق بیفتد. مجلس و دولت سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم را برای حمایت از بیماران فراهم کرده‌اند تا بتوانیم دست این گروه از بیماران را بگیریم.

وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج خاطرنشان کرد:برای این صندوق حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و امیدواریم این منابع به‌صورت صحیح هزینه شود تا بیماران مزمن از جمله دیابتی‌ها، بیماران فشارخونی و بیماران سرطانی تحت پوشش مناسب قرار گیرند و دغدغه جدی در زمینه هزینه‌های درمان نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۲۱۳ گروه بیماری (عددی که در فایل به‌صورت ۱۳۳ آمده و در بیان شفاهی متغیر بوده) برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها تعریف شده است و اسامی آنها در سایت بیمه سلامت موجود است. بیماران ساکن شهرستان‌ها باید حتماً مراجعه و در سامانه نشاندار شوند تا خدمات به آنها ارائه شود. بسیاری از این خدمات بدون نیاز به پرداخت مستقیم بوده و بلافاصله در داروخانه‌ها و مراکز درمانی اعمال می‌شود.

هرگونه نقص در ارائه خدمات، موضوع را به بیمه سلامت گزارش کنید

وی با بیان اینکه پوشش سلامت از مهم‌ترین وظایف نظام بیمه‌ای است از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص در ارائه خدمات، موضوع را به بیمه سلامت گزارش کنند تا پیگیری شود.

ناصحی با اشاره به برنامه‌های آتی این سازمان افزود: اجرای کامل نظام ارجاع و استقرار پزشک خانواده به عنوان یک مشاور امین در کنار مردم، از اقداماتی است که می‌تواند به ساماندهی خدمات و کاهش هزینه‌های غیرضروری کمک کند.

وی درباره وضعیت بیمه سلامت در گلپایگان نیز گفت: علاوه بر پوشش هزینه‌های بیماران در بخش‌های عادی و تخصصی بیمارستان، یکی از نیازهای جدی شهرستان، فضای فیزیکی مناسب برای اداره بیمه سلامت بود. با پیگیری‌های مستمر مسئولان محلی به‌ویژه دکتر خاتمی، اعتبارات لازم پیش‌بینی شده و امروز کلنگ ساختمان جدید اداره بیمه سلامت گلپایگان به زمین زده می‌شود و قول می‌دهیم با لطف خدا و همت همکاران، این پروژه حداکثر تا پایان سال ـ و در صورت امکان تا دهه فجر ـ به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید بر اینکه این پروژه «یک طرح نمایشی و صرفاً کلنگ‌زنی روی کاغذ» نخواهد بود، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که در کوتاه‌ترین زمان، سازه‌ای مناسب و ایمن برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم گلپایگان آماده شود.

وی ضمن قدردانی از مسئولان شهرستان، امام جمعه، فرماندار، مدیران دستگاه‌ها، نیروهای امنیتی و انتظامی و همکاران بیمه سلامت، ابراز امیدواری کرد که با تداوم مقاومت و همراهی مردم، سال جاری به سال پیروزی و سربلندی ایران تبدیل شود و زمینه تحقق اهداف بلندمدت نظام سلامت بیش از پیش فراهم آید.