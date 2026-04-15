دهه کرامت فرصتی برای تبیین کرامت انسانی و نجات بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد دهه کرامت استان، با قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان این ایام، اظهار کرد: برنامه‌های دهه کرامت صرفاً هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای تبیین و تبلیغ حقیقت دین و معرفی نظام اسلامی به‌عنوان راه‌حل اساسی مشکلات بشریت است.

وی با اشاره به بحران‌های اخلاقی و انسانی در جهان امروز افزود: بشر معاصر بیش از هر زمان دیگری دچار خودفراموشی شده و از مسیر کرامت انسانی فاصله گرفته است، در حالی که دین اسلام پاسخگوی مسائل بنیادین انسان در این حوزه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تحقق کرامت انسانی در گرو دو اصل اساسی است، ادامه داد: نخست حاکمیت عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود و دوم، وجود رهبری عادل برای اجرای این عدالت؛ موضوعی که در صورت واگذاری امور به ظالمان، از بین می‌رود.

عبادی با انتقاد از وضعیت کنونی جهان تصریح کرد: امروز با وجود ادعاهای تمدنی، شاهد فجایع انسانی گسترده‌ای هستیم که نشان‌دهنده فقدان ارزش برای انسان در نظام‌های حاکم است و این نتیجه فاصله گرفتن از اصول الهی است.

وی با اشاره به جایگاه والای انسان در آموزه‌های دینی گفت: در منطق قرآن، ارزش جان یک انسان معادل ارزش همه بشریت است و این نشان‌دهنده اهمیت بی‌بدیل کرامت انسانی در اسلام است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه بیداری انسانی در جهان در حال شکل‌گیری است، افزود: باید از فرصت دهه کرامت برای تبیین این بیداری، ارائه راهکار و دعوت جهانیان به سوی حقیقت استفاده کرد.

عبادی خاطرنشان کرد: پیام دهه کرامت باید رساندن ندای انسانیت و احیای ارزش‌های فراموش‌شده باشد و فعالان این عرصه باید با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، این پیام را به گوش جهانیان برسانند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به انسان و کرامت او، گفت: تلاش برای نجات انسان از بحران‌های اخلاقی و معنوی، بزرگ‌ترین خدمت است و فعالیت‌های دهه کرامت در همین مسیر ارزشمند ارزیابی می‌شود.