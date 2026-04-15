به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از بازداشت سرکرده یک گروهک تروریستی تجزیهطلب و دو هستهی قاچاق سلاح و ۳۰ مزدور گروهکی و مرتبطین با سازمان موساد خبر داد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
به استحضار ملت شریف ایران میرساند با مجاهدتهای خاموش و خستگی ناپذیر سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و با بهرهگیری از گزارشها و مساعدتهای مؤثر مردمی، ۳۵ عنصر تروریست، تجزیهطلب، قاچاقچی سلاح جنگی و مرتبطین با سرویسهای دشمن آمریکایی-صهیونی در ۶ استان کشور شناسایی، دستگیر و از عملیات تروریستی یا ادامه ارتباط آنها با کانونهای وابسته به دشمن پیشگیری شد. خلاصهی کیسهای اشاره شده به شرح ذیل میباشد:
۱) مؤسس وسرکردهی یک گروهک تروریستی مرتبط با رژیم صهیونیستی و مدعی تجزیهی خوزستان قهرمان، بازداشت شد.
این گروهک نوظهور که پیش از این عامل انجام چند عملیات ترور و بمبگذاری در شهرهای استان خوزستان، منجمله عملیاتهای منجر به شهادت یکی از همکاران ادارهکل اطلاعات خوزستان و شهادت یک برادر بسیجی و مجروحیت چند بسیجی دیگر شده بود با همکاری و همافزایی نیروهای فراجا و ادارهکل اطلاعات، در استان اصفهان شناسایی و بازداشت گردید.
در دو ماه گذشته ۱۱ تن دیگر از اعضای این گروهک تروریستی بازداشت و ۵ عضو مسلح آن در درگیری مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت کشور به هلاکت رسیده بودند.
۲) بازداشت ۴ عضو دو هستهی قاچاق سلاح از اقلیم کردستان عراق برای عملیاتهای تروریستی و ضبط ۴۲ سلاح جنگی
هستهی اول که قصد توزیع ۳۰ قبضه کلت کمری در ۴ شهرستان استان خوزستان را داشت، از هنگام ورود به کشور تحت رصد امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در آن استان قرار گرفت و پس از شناسایی تمامی دریافت کنندگان سلاح ها، در شهر اندیمشک دستگیر و هر ۳۰ قبضه سلاح آنها کشف و ضبط شد.
هستهی دوم نیز قصد توزیع سلاحها در استان کرمانشاه را داشت که اعضای آن در شهرستان قصرشیرین بازداشت و ۱۲ قبضه سلاح همراه با ۲۴ خشاب ذیربط کشف و ضبط گردید.
۳) بازداشت ۳۰ تروریستِ مزدور آمریکایی-صهیونی در ۴ استان کشور
- اعضای یک هستهی ۳ نفره از یک گروهک تروریستی در استان گیلان شناسایی و بازداشت شدند. این هسته که سابقهی عملیات انفجاری در آن استان را دارد، با تهیه سلاح گرم، بمبهای دستساز و اقلام تصویرنگاری، مترصد انجام عملیات تروریستی بود که هر سه عضو آن بازداشت شدند.
- همچنین ۴ عضو یک گروهک تروریستی در استان کرمان بازداشت و از آنها ۳ بمب دستساز و مقادیری مواد پیشساز بمب و یک قبضه سلاح کمری کشف گردید. علاوه بر آن، در استان همدان، دو عضو گروهکهای تروریستی و در استان هرمزگان یک عضو آن گروهکها شناسایی و دستگیر شدند.
- از مرتبطین ستاد رسانهای رژیم صهیونیستی و گرا دهندگان به دشمن غدار، ۱۲ نفر در استان هرمزگان، ۴ نفر در استان همدان و ۴ نفر دیگر در استان کرمان شناسایی و دستگیر شدند.
در پایان ضمن تشکر مجدد از ایرانیان میهندوست برای ارائه گزارشهای مردمی و باتوجه به نقش تعیین کنندهی زمان در پیگیری گزارشات، همچنان تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن، به ستادخبری وزارت اطلاعات(شماره ۱۱۳) یا درگاههای رسمی ستادخبری این وزارتخانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروشپلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات
۲۶ فروردین ۱۴۰۵
