  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

رکوردشکنی در شاهرود؛ تولد نوزاد ۶ کیلوگرمی در بیمارستان بهار

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از تولد نوزاد پسر با وزن شش کیلوگرم در بیمارستان بهار این شهر خبر داد و گفت: این نوزاد فرزند چهارم مادری ۲۸ ساله است.

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بیمارستان بهار شاهرود نوزاد پسری با وزن شش کیلوگرم متولد شد، ابراز کرد: این نوزاد از طریق عمل سزارین با موفقیت به دنیا آمد.

وی افزود: این نوزاد فرزند چهارم مادری ۲۸ ساله است که با تشخیص تیم تخصصی زنان و زایمان و به دلیل ماکروزومی جنینی و وزن بالاتر از حد طبیعی جنین (حدود ۲.۵ تا ۴ کیلوگرم) ‌ به روش سزارین و در شرایط کاملاً کنترل‌شده به دنیا آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادانه داد: با توجه به شرایط خاص این نوع زایمان، تیم جراحی، بیهوشی و پرستاری با آمادگی کامل و هماهنگی دقیق، روند عمل را با موفقیت مدیریت کردند.

وی افزود: با توجه به وزن بالای جنین، این زایمان نیازمند دقت و آمادگی کامل تیم درمان بود که خوشبختانه با هماهنگی مناسب و اقدامات تخصصی، زایمان بدون عارضه خاص انجام شد. حال عمومی مادر پس از عمل مطلوب و پایدار است و تحت مراقبت‌های لازم قرار دارد.

کد مطلب 6801618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها