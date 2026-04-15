رکوردشکنی در شاهرود؛ تولد نوزاد ۶ کیلوگرمی در بیمارستان بهار

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بیمارستان بهار شاهرود نوزاد پسری با وزن شش کیلوگرم متولد شد، ابراز کرد: این نوزاد از طریق عمل سزارین با موفقیت به دنیا آمد.

وی افزود: این نوزاد فرزند چهارم مادری ۲۸ ساله است که با تشخیص تیم تخصصی زنان و زایمان و به دلیل ماکروزومی جنینی و وزن بالاتر از حد طبیعی جنین (حدود ۲.۵ تا ۴ کیلوگرم) ‌ به روش سزارین و در شرایط کاملاً کنترل‌شده به دنیا آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادانه داد: با توجه به شرایط خاص این نوع زایمان، تیم جراحی، بیهوشی و پرستاری با آمادگی کامل و هماهنگی دقیق، روند عمل را با موفقیت مدیریت کردند.

وی افزود: با توجه به وزن بالای جنین، این زایمان نیازمند دقت و آمادگی کامل تیم درمان بود که خوشبختانه با هماهنگی مناسب و اقدامات تخصصی، زایمان بدون عارضه خاص انجام شد. حال عمومی مادر پس از عمل مطلوب و پایدار است و تحت مراقبت‌های لازم قرار دارد.