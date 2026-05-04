تحقق رویای فرزندآوری مادر ۵۹ساله شاهرودی؛ تولد نوزاد پس از ۲بار درمان

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: خانم ۵۹ سالهای در دومین باردار (IVF)، موفق شد اولین نوزاد سالم خود را در بیمارستان بهار شاهرود به دنیا بیاورد.
وی افزود: این رویداد بار دیگر نشان داد که با مراقبتهای پزشکی صحیح، امید به فرزندآوری در سنین بالاتر همچنان ممکن است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: به گفته پزشک معالج این مادر، «بارداری در سنین بالا، نیازمند مراقبتهای دقیق، بررسیهای مستمر و همکاری نزدیک میان مادر، پزشک و تیم مامایی است.
امامیان ضمن اشاره به حال مساعد نوزاد و مادر ابراز کرد: خوشبختانه در این مورد، به لطف خدا و با همکاری کادر درمان بیمارستان بهار، روند بارداری و زایمان با موفقیت کامل انجام شد.
وی افزود: این اتفاق نشاندهندهی تلاش و توان علمی کادر درمانی بیمارستان بهار در اجرای سیاستهای حمایت از فرزندآوری سالم و همراهی با خانوادههایی است که آرزوی داشتن فرزند را حتی در سنین بالاتر دنبال میکنند.
