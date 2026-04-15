توزیع ماهانه بیش از ۳۴ هزار کیسه آرد در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان نهاوند با تاکید بر ضرورت تامین سوخت دوم برای نانوایی‌ها، اظهار کرد: تمامی واحدهای خبازی موظف هستند به این تجهیزات مجهز شوند.

وی با اشاره به تشکیل ۹ پرونده تخلف برای نانوایی‌ها در نهاوند از ابتدای سال ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۰ درصد نانوایی‌ها موتور برق تهیه کردند و سایر واحدها نیز باید هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهند.

فرماندار نهاوند با تاکید بر اینکه فروش آرد سهمیه‌ای از سوی نانوایی‌ها ممنوع است، افزود: با واحدهای متخلف به طور جدی برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند ۲۰۱ نانوایی فعال وجود دارد، ادامه داد: این نانوایی‌ها ماهانه در مجموع۳۴ هزار و ۷۵۰ کیسه آرد سهمیه‌ای دریافت می‌کنند.

بیرانوند با بیان اینکه ماهانه یک هزار و ۵۰۸ کیسه آرد سهمیه خانه‌پزی روستاهای فاقد نانوایی است، بیان کرد: ماهانه ۸۵۰ کیسه آرد سهمیه عشایری بین مشمولان توزیع می‌شود.