به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نانوایی‌های سنتی کشور با رد برخی گزارش‌ها درباره کمبود نان فانتزی در بعضی استان‌ها اعلام کرد: در حال حاضر سهمیه آرد واحدهای نانوایی در سراسر کشور به‌موقع تأمین و شارژ شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر آرد در واحدهای نانوایی گفت: در بسیاری از نانوایی‌ها دپوی آرد در وضعیت مناسبی قرار دارد. البته ممکن است در موارد محدودی، با وجود تخصیص آرد، حمل آن با مشکل مواجه شده باشد که در این صورت لازم است هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های حمل‌ونقل در استان‌ها انجام شود تا آرد سریع‌تر به واحدهای نانوایی تحویل داده شود.

وی همچنین درباره احتمال کمبود نان در استان‌های مسافرپذیر افزود: ممکن است در برخی استان‌های پرمسافر به دلیل افزایش تقاضا یا محدودیت سهمیه، مقطعی با کمبود مواجه شویم؛ اما برای مدیریت این موضوع برنامه‌ریزی شده است.

به گفته کرمی، برای استان‌های مهمان‌پذیر به‌ویژه استان‌های شمالی کشور، سهمیه فوق‌العاده‌ای از سوی شرکت بازرگانی دولتی در نظر گرفته شده که در اختیار ادارات کل غله این استان‌ها قرار می‌گیرد. این سهمیه هر 10 روز یک‌بار به نانوایان منتخب تخصیص داده می‌شود تا روند تولید و عرضه نان بدون وقفه ادامه پیدا کند.