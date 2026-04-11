سهمیه آرد مازندران کاهش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح روند توزیع آرد در استان اظهار کرد: سهمیه نانوایان از طریق سامانه «نانینو» به‌صورت هوشمند تعیین می‌شود و در سطح استانی هیچ‌گونه کاهش سهمیه‌ای اعمال نشده است.

وی افزود: در مواردی که برخی واحدها با کاهش سهمیه مواجه می‌شوند، همان میزان آرد در قالب سهمیه ترمیمی و با محوریت فرمانداران به کارگروه‌های آرد و نان شهرستان‌ها اختصاص می‌یابد تا پس از بررسی، مجدداً در اختیار نانوا قرار گیرد.

جعفری، دلیل بروز برخی کاهش‌ها را ناآشنایی با نحوه صحیح ثبت تراکنش در سامانه عنوان کرد و گفت: ثبت تراکنش‌های غیرمتعارف می‌تواند منجر به جریمه سیستمی شود، در حالی که نانوایان منضبط با رعایت ضوابط، حتی مشمول افزایش سهمیه تشویقی نیز شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط خاص استان در ایام پرتردد، خاطرنشان کرد: با ورود گسترده مسافران و افزایش تقاضا، بیش از چهار هزار تن آرد مازاد بر سهمیه عادی در استان توزیع شد تا روند تأمین نان بدون اختلال ادامه یابد.

مدیرکل غله مازندران با تأکید بر تشدید نظارت‌ها تصریح کرد: هرگونه تخلف از جمله کاهش ساعات پخت، تعطیلی خودسرانه یا افزایش قیمت، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و تیم‌های نظارتی به‌طور مستمر عملکرد واحدها را رصد می‌کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند و افزود: تأمین پایدار نان و حفظ امنیت غذایی مردم از اولویت‌های اصلی مجموعه است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.