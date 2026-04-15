روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر از افزایش تدریجی دماهای صبحگاهی در استان خبر داد و اظهار کرد: از امروز دمای حداقل در اغلب مناطق به بالای صفر میرسد و روند افزایش نسبی دمای روزانه نیز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه آسمان استان از امروز تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و از ساعات میانی روز، وزش باد با الگوی معمول این روزها پیشبینی میشود، افزود: سامانه بارشی از شامگاه شنبه وارد همدان میشود و در روزهای یکشنبه و بهویژه دوشنبه، بارشهای مطلوبی برای استان انتظار میرود.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان ادامه داد: در شبانهروز گذشته کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب یک و ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده است.
وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته گلتپه با منفی یک درجه سردترین نقطه استان و شهرستانهای نهاوند، فامنین و قهاوند با ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط گزارش شدهاند.
زاهدی همچنین از وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق خبر داد و گفت: سرعت باد در ایستگاه شیرینسو در ۲۴ ساعت گذشته به ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.
