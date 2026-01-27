حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی حاکی از تداوم شرایط جوی پایدار تا بعدازظهر فردا چهارشنبه است.

وی ادامه داد: در برخی ساعات نیز افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا در شهرها و مناطق صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از اواخر وقت چهارشنبه و طی روز پنج‌شنبه با فعالیت سامانه بارشی ضعیف و زودگذر، بارش برف و باران، وزش باد و کاهش نسبی دما به ویژه درغرب و جنوب استان دور از انتظار نیست.

علی عسکریان با بیان اینکه دمای استان طی ۲۴ ساعت آینده ۲ تا سه درجه افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان امروز به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲ درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: چادگان با ۱۴ درجه سلسیوس زیر صفر همچنان سردترین نقطه استان است.