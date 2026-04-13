به گزارش خبرنگار مهر، مهدش شادمان صبح دوشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: در راستای اجرای الگوی کشت، افزایش خوداتکایی در تولید محصولات زراعی و توسعه کشتهای مقاوم به شوری و خشکی، ۱۰ تن بذر سورگوم علوفهای در شهرستان مرزی هیرمند میان بهرهبرداران توزیع شد.
مدیر جهاد کشاورزی هیرمند گفت: با توجه به آورد رودخانه هیرمند و جاری شدن آب در انهار، شرایط مناسبی برای کشت محصولات پربازده و مقاوم در منطقه فراهم شده است. به گفته او، با همکاری بخش خصوصی، خرید و توزیع بذر سورگوم علوفهای برای کشاورزان انجام گرفته است.
وی با اشاره به مزایای این محصول تصریح کرد: سورگوم علوفهای بهعنوان گیاهی مقاوم به خشکی و شوری، نقش مهمی در پایداری تولید علوفه و تقویت اقتصاد دامداری مناطق کمآب دارد. انتظار میرود اجرای این طرح به افزایش بهرهوری منابع آب، بهبود عملکرد اراضی و تقویت معیشت کشاورزان هیرمند کمک کند.
شادمان در پایان تاکید کرد: ادامه اجرای الگوی کشت و توسعه کشتهای سازگار با اقلیم منطقه از اولویتهای این مدیریت در سال جاری است.
