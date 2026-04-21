به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت اقتصاد اتریش روز دوشنبه (۳۱ فروردین) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در راستای طرح ماه گذشته آژانس بینالمللی انرژی بهمنظور مقابله با اثرات ناشی از درگیریهای خاورمیانه، نخستین محموله از نفت خام خود را از ذخیرهسازیهای راهبردی برداشت کرد.
اتریش ازجمله ۳۲ کشور عضو آژانس بینالمللی انرژی است که ماه گذشته موافقت خود را با آزادسازی مقدار بیسابقه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی اعلام کرد؛ این ششمین برداشت هماهنگ اعضا از ذخیرهسازیها راهبردی نفت از زمان تأسیس این نهاد انرژی در دهه ۱۹۷۰ بهشمار میآید.
وزارت اقتصاد اتریش که مسئولیت حوزه انرژی را هم برعهده دارد، اعلام کرد که نخستین برداشت از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خام هماهنگ با دیگر کشورها و با مشارکت شرکت اواموی انجام میشود.
این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: سهم اتریش (از مقدار برداشت توافقشده با اعضای آژانس بینالمللی انرژی) ۳۲۵ هزار تن نفت خام است و در مرحله نخست، شرکت اواموی ۵۶ هزار تن خریداری خواهد کرد.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، این محموله با قیمتهای بازار عرضه خواهد شد تا مقدار نفت بیشتری تأمین شود و به برقراری ثبات در بازارهای انرژی کمک کند.
وزارت اقتصاد اتریش همچنین افزود که مقدار نفت عرضهشده در روز دوشنبه حدود ۲ درصد از ذخیرهسازیهای راهبردی اتریش برای ۹۰ روز است.
دولت اتریش اعلام کرد که نفت این کشور هماکنون بهطور مطلوبی تأمین میشود، اما از هرگونه اختلال قابلتوجه در عرضه مصون نخواهد بود.
در این بیانیه به نقل از وزیر اقتصاد این کشور آمده است: اتریش از بازار جهانی جدا نیست. چنانچه شرایط بینالمللی بهتر نشود، این شرایط بر اتریش هم تأثیر میگذارد.
وی هفته گذشته در گفتوگو با خبرنگاران عنوان کرد که کاهش واردات سوخت از ماه آینده در اروپا احساس خواهد شد.
