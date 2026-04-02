به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فاتح بیرول در پادکستی به همراه نیکولای تانگن، رئیس صندوق ثروت ملی نروژ، گفت: اختلالهای عرضه نفت از خاورمیانه در ماه آوریل افزایش مییابد و با کاهش عرضه بهدلیل اختلال تردد از تنگه هرمز، اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بهدلیل آسیب دیدن داراییهای انرژی در منطقه خاورمیانه و محدودیتهای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، عرضه بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت از دست رفته است.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی گفت: کاهش عرضه نفت در ماه آوریل دو برابر کاهش عرضه نفت در ماه مارس خواهد بود، افزون بر کاهش عرضه گاز طبیعی مایعشده (الانجی)، این کمبود از طریق تورم ایجاد میشود و رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورها کند میکند.
بیرول تصریح کرد: بزرگترین مشکل، کمبود سوخت جت و گازوئیل است که پیش از این کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار داده است، اما فکر میکنم بهزودی، در ماه آوریل یا مه، به اروپا هم خواهد رسید.
وی افزود: پیشبینی میشود این کاهش در ماه آوریل افزایش یابد، زیرا تعدادی از محمولههای نفت و الانجی که در ماه مارس به مقصد رسیدهاند، قراردادشان پیش از آغاز جنگ امضا شده است و به سمت مقاصد خود ادامه دادهاند.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی تأکید کرد: این نهاد پس از توافق اعضا برای برداشت رکورد ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی، همچنان آزادسازی بیشتر را در هم مدنظر دارد.
بیرول گفت: اختلال کنونی در عرضه نفت و الانجی بدتر از دو بحران نفتی در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ و کاهش صادرات گاز روسیه بهدلیل تنشهای مسکو و کییف در فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی است.
وی افزود: حدود ۴۰ دارایی کلیدی انرژی در خاورمیانه از زمان آغاز درگیریهای نظامی آسیب دیدهاند و ازسرگیری تولید در آنها مدتی طول خواهد کشید.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی گفت: ما به سمت یک اختلال بسیار بزرگ و بزرگترین اختلال در تاریخ تا به امروز پیش میرویم.
نظر شما