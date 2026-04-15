به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل افشاری‌اقدم ظهر چهارشنبه در آیین معارفه فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، اظهار کرد: نگاه مدیریتی سازمان امور اراضی در حوزه یگان حفاظت، نگاه پیشگیری پیش‌دستانه است.

وی پیشگیری را مقدم بر مقابله دانست و افزود: دنیای امروز دنیای فناوری اطلاعات است و باید به سمت پیش‌بینی و پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی حرکت کنیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور، نگاه روز حوزه حفاظت در دنیا را پیش‌یابانه توصیف کرد و گفت: این نگاه در سازمان امور اراضی کشور فعال می‌شود.

افشاری‌اقدم پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز را ضامن امنیت غذایی کشور دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات پیش‌بینانه و پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی است که با حضور فرماندهان یگان حفاظت در مدارس، مساجد، سازمان‌های مردم‌نهاد و جلسات با کشاورزان و دهیاران محقق می‌شود. باید فرهنگ حفظ زمین را برای آحاد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان نهادینه کنیم تا بدانند زمین میراث ما برای آیندگان است.

وی از همه فرماندهان و مدیران امور اراضی شهرستانی خواست در حوزه فرهنگ‌سازی فعال شوند و با رسانه‌ها تعامل کنند و ادامه داد: امروز باید فرهنگ اهمیت زمین کشاورزی را به جامعه منتقل کنیم. اکثر سازمان‌ها با سمن‌ها همکاری می‌کنند، لذا در حوزه جهاد کشاورزی نیز باید شبکه «همیاران زمین سبز» را تشکیل دهیم و همه مردم عضو این شبکه شوند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور، شماره ۱۳۱ را آماده دریافت گزارش تغییر کاربری غیرمجاز دانست و اضافه کرد: مردم باید داوطلبانه تخلفات را اطلاع دهند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حفاظت از زمین تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده یگان حفاظت با فرماندهی انتظامی، سپاه، بسیج، ائمه جماعات و مردم الزامی است. همچنین اجرای گشت‌های مشترک با ادارات کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و شناسایی گلوگاه‌های تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز ضرورت دارد.

افشاری‌اقدم از ابلاغ دستورالعمل برخورد با تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز توسط دادستانی کل خبر داد و بیان کرد: پدیده زمین‌خواری در استان‌های شمالی مشهود است و متأسفانه با تبلیغ تغییر کاربری غیرمجاز برای ویلاسازی مواجه هستیم. یگان حفاظت امور اراضی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه ورود کند تا ضمن شناسایی افراد مرتبط با زمین‌خواری، برخورد قضائی لازم صورت گیرد.

وی برخورد با ترک فعل در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز را تکلیف همه دستگاه‌ها دانست و متذکر شد: اگرچه اصل بر رویکرد تعاملی و تفاهمی و سپس قانونی است، اما اجرای احکام قضائی برای تأمین امنیت غذایی ضرورت دارد. باید با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، زمین‌خواری را شناسایی و زنجیره انتقال پول در حساب‌های شخصی را کشف و توقیف و به مرجع قضائی اعلام کنیم.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور با بیان اینکه دستگاه‌ها از ارائه زیرساخت (آب، برق، گاز و...) به متخلفان حوزه زمین خودداری کنند، افزود: از ظرفیت دانشجویان کشاورزی به عنوان سفیر حفاظت از اراضی استفاده کنیم. همچنین شعبه ویژه رسیدگی به زمین‌خواری در دستگاه قضا تشکیل شود.

در پایان این مراسم، ضمن معارفه سرهنگ مجید تقی‌زاده مژدهی به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، از خدمات سرهنگ رضا وارسته قدردانی به عمل آمد.