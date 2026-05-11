سرهنگ مجید تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین رزمایش ملی طرح «حکاک» با هدف حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با زمین‌خواری اظهار کرد: این طرح با محوریت حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و برخورد با زمین‌خواری و بنگاه‌های متخلف معاملات ملکی اجرا شد. در استان گیلان، این رزمایش با همکاری پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان رشت و با حضور یگان‌های حفاظت امور اراضی شهرستان‌های مختلف در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت برگزار گردید.

وی افزود: در جریان این رزمایش، نیروهای یگان حفاظت با سرکشی از مراکز هفت‌گانه جهاد کشاورزی شهرستان رشت، از بنگاه‌های معاملات ملکی و اراضی دارای تغییر کاربری بازدید کردند و در موارد مشاهده تخلف، اخطاریه‌های لازم صادر شد.

فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی در کنار اقدامات نظارتی

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان گیلان با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه خاطرنشان کرد: در حین اجرای مأموریت‌ها، بروشورهای اطلاع‌رسانی و آموزشی با هدف آگاهی‌بخشی عمومی و پیشگیری از تخلفات در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی میان شهروندان توزیع شد.

سرهنگ تقی‌زاده با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب که «خاک از آب مهم‌تر است»، تصریح کرد: حفاظت از این سرمایه غیرقابل‌بازگشت و تضمین امنیت غذایی نیازمند عزم ملی است و اجرای چنین رزمایش‌هایی نقش مؤثری در صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با زمین‌خواری دارد.

گزارش زمین‌خواری به سامانه ۱۳۱؛ ضرورت مشارکت مردمی

فرمانده حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان گیلان تأکید کرد: یگان حفاظت امور اراضی با جدیت موضوع برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز را در سطح استان پیگیری می‌کند و این طرح به‌صورت پایلوت در شهرستان رشت عملیاتی شده و قرار است در بیستم هر ماه به‌طور سراسری ادامه یابد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت تمام ارگان‌های ذی‌مدخل، از شهروندان خواست هرگونه مورد زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز را جهت برخورد فوری به سامانه ۱۳۱ گزارش دهند و افزود: برخورد قاطع و بدون مماشات با بنگاه‌های متخلف در دستور کار قرار دارد.