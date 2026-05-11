  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

بنگاه‌های متخلف معاملات ملکی زیر ذره‌بین طرح «حکاک» قرار دارند

بنگاه‌های متخلف معاملات ملکی زیر ذره‌بین طرح «حکاک» قرار دارند

رشت- فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان گیلان با اعلام اجرای موفق نخستین رزمایش «طرح حکاک» گفت: بنگاه‌های متخلف معاملات ملکی زیر ذره بین این طرح قرار دارند.

سرهنگ مجید تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین رزمایش ملی طرح «حکاک» با هدف حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با زمین‌خواری اظهار کرد: این طرح با محوریت حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و برخورد با زمین‌خواری و بنگاه‌های متخلف معاملات ملکی اجرا شد. در استان گیلان، این رزمایش با همکاری پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان رشت و با حضور یگان‌های حفاظت امور اراضی شهرستان‌های مختلف در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت برگزار گردید.

وی افزود: در جریان این رزمایش، نیروهای یگان حفاظت با سرکشی از مراکز هفت‌گانه جهاد کشاورزی شهرستان رشت، از بنگاه‌های معاملات ملکی و اراضی دارای تغییر کاربری بازدید کردند و در موارد مشاهده تخلف، اخطاریه‌های لازم صادر شد.

فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی در کنار اقدامات نظارتی

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان گیلان با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه خاطرنشان کرد: در حین اجرای مأموریت‌ها، بروشورهای اطلاع‌رسانی و آموزشی با هدف آگاهی‌بخشی عمومی و پیشگیری از تخلفات در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی میان شهروندان توزیع شد.

سرهنگ تقی‌زاده با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب که «خاک از آب مهم‌تر است»، تصریح کرد: حفاظت از این سرمایه غیرقابل‌بازگشت و تضمین امنیت غذایی نیازمند عزم ملی است و اجرای چنین رزمایش‌هایی نقش مؤثری در صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با زمین‌خواری دارد.

گزارش زمین‌خواری به سامانه ۱۳۱؛ ضرورت مشارکت مردمی

فرمانده حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان گیلان تأکید کرد: یگان حفاظت امور اراضی با جدیت موضوع برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز را در سطح استان پیگیری می‌کند و این طرح به‌صورت پایلوت در شهرستان رشت عملیاتی شده و قرار است در بیستم هر ماه به‌طور سراسری ادامه یابد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت تمام ارگان‌های ذی‌مدخل، از شهروندان خواست هرگونه مورد زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز را جهت برخورد فوری به سامانه ۱۳۱ گزارش دهند و افزود: برخورد قاطع و بدون مماشات با بنگاه‌های متخلف در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6826726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها