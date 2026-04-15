رحیم درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور شبانه کارکنان این شرکت در تجمعات حمایتی از ایران خبر داد و آن را تجلی «پیمان با وطن» توصیف کرد.

قائم‌مقام شرکت مدیران خودرو در ادامه با اشاره به مشارکت کارکنان و مدیران این مجموعه در راهپیمایی‌های شبانه دفاع از میهن اظهار داشت: هر شب، وقتی شهر در سکوت فرو می‌رود، جمعی از زنان و مردانی که روز خود را در عرصه تولید و صنعت سپری کرده‌اند، بار دیگر حاضر می‌شوند؛ این بار نه برای کار که برای وفاداری.

وی افزود: کارکنان و مدیریت مدیران خودرو، دوشادوش مردم، در تجمعات شبانه حمایت از ایران حضور می‌یابند تا نشان دهند ریشه‌های این خاک در دل‌های بیدارشان جاری است.

قائم‌مقام مدیران خودرو تصریح کرد: در میان سکوت شب و فریادهای عاشقانه برای وطن، دست‌هایی که روزها چرخ صنعت را می‌گردانند، شب‌ها پرچم غیرت را بلند نگه می‌دارند. این حضور تنها یک گردهمایی نیست؛ تجلی عهدی ناگسستنی با ایران و مردمی است که امیدشان به دستان توانمند همین فرزندان است.

درویش در پایان خاطرنشان کرد: این شب‌ها، شب حضور و بیداری دل‌هایی است که برای ایران می‌تپد. چه باشکوه است تصویر کارخانه‌ای که در روز می‌سازد و در شب امید را زنده نگه می‌دارد. اینجا ایران تنها یک سرزمین نیست؛ یک باور، یک پیمان و یک ایستادگی جاودان است.