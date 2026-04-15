خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در دل تاریخ پر افتخار ایران، استان بوشهر همواره به عنوان یکی از نقاط کلیدی در دفاع از میهن و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری شناخته شده است.
از زمان آغاز جنگ تحمیلی، مردم این دیار با برپایی تجمعات مردمی، نه تنها به حمایت از رزمندگان پرداختهاند بلکه یاد و خاطره شهدای گرانقدر را نیز زنده نگه داشتهاند.
این تجمعات که به ویژه پس از شهادت رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، روحی تازه به مردم بخشیده، هر شب در میدانهای شهر برگزار میشود و نشاندهنده اراده و همبستگی مردم بوشهر است.
تجمعات مردمی در بوشهر ریشه در تاریخ پر افتخار این استان دارد. در دوران دفاع مقدس، بوشهریها با برپایی مراسمها و تجمعات، حمایت خود را از رزمندگان اعلام کردند و با یادآوری شهدای گرانقدر، عزم خود را برای دفاع از میهن نشان دادند.
این تجمعات به ویژه پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، ابعاد جدیدی به خود گرفت و مردم را بیشتر به یکدیگر نزدیک کرد. در این راستا، نه تنها جوانان بلکه تمام اقشار جامعه با عشق و ارادت در این مراسمها شرکت میکنند تا یاد شهدای خود را گرامی بدارند.
حضور مستمر مردم در میدان
هر شب شاهد حضور پرشور مردم در میدانهای بوشهر هستیم. این تجمعات نه تنها فرصتی برای ابراز احساسات جمعی است بلکه به نوعی یادآور تاریخ پرافتخار این خطه و ارادت به شهدای جنگ نیز محسوب میشود.
مردم با برپایی موکبها، ایستگاههای سلامت و برنامههای فرهنگی، یاد شهدای خود را زنده نگه داشته و به رزمندگان حاضر در جبههها ادای احترام میکنند.
یکی از شرکت کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما هر شب در اینجا جمع میشویم تا نشان دهیم که هرگز فراموش نکردهایم که چه کسانی برای ما جانفشانی کردهاند.
حسین رستگار اضافه کرد: اینجا فقط یک میدان نیست، بلکه محلی است که ما با هم به یاد شهدایمان دعا میکنیم و با همدیگر عهد میبندیم که راه آنها را ادامه دهیم.
مردم محور برگزاری برنامه ها
در این تجمعات، موکبهایی برای پذیرایی از حاضرین برپا شده است. مردم با عشق و علاقه به یکدیگر چای و غذا میدهند و این عمل نه تنها نمادی از مهماننوازی بوشهریهاست بلکه نشاندهنده همدلی و همبستگی آنها در شرایط سخت است.
قاسم احمدی، یکی از داوطلبان که هر شب در موکب حاضر است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کار برای ما یک وظیفه است. ما نمیتوانیم فراموش کنیم که شهدای ما چه فداکاریهایی کردهاند.
وی ادامه داد:وقتی که چای یا پذیرایی به کسی میدهیم، احساس میکنیم که داریم به روح آنها ادای احترام میکنیم. اینجا همه با هم هستیم و هیچکس تنها نیست.
برپایی ایستگاههای سلامت
در کنار موکبها، ایستگاههای سلامت نیز در این تجمعات فعال هستند. پزشکان و پرستاران با ارائه خدمات پزشکی به حاضرین، نشان میدهند که سلامت مردم نیز در اولویت قرار دارد.
فرزانه رضایی، یکی از پزشکان حاضر در این ایستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ما اینجا هستیم تا به مردم خدمت کنیم و احساس امنیت و آرامش را برای آنها فراهم کنیم. وقتی میبینیم که مردم با عشق و ارادت در اینجا حضور دارند، انگیزهام برای کمک بیشتر میشود.
وی تصریح کرد: ما نه تنها به دنبال درمان بیماریها هستیم بلکه سعی داریم فضایی آرامشبخش ایجاد کنیم.
برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری
برنامههای فرهنگی و هنری نیز بخشی جداییناپذیر از این تجمعات هستند. اجرای موسیقی محلی، نمایشهای خیابانی و فعالیتهای هنری برای کودکان، فضایی شاداب و دلنشین را ایجاد کرده است.
این برنامهها علاوه بر سرگرمی، یادآور فرهنگ غنی بوشهر و ارزشهای ایثار و فداکاری است؛ برنامه هایی که با استقبال و حضور پرشور مردم روبرو شده است.
سارا حسینی، یکی از هنرمندان محلی که در این برنامهها شرکت کرده است، به خبرنگار مهر گفت: ما تلاش میکنیم تا با هنر خود یاد شهدای عزیز را زنده نگه داریم. هنر ما باید منعکسکننده روحیه ایثار باشد و باعث شود که نسل جدید نیز با این فرهنگ آشنا شود.
مشارکت نسل جوان؛ آیندهسازان فردا
یکی از نکات قابل توجه در تجمعات مردمی بوشهر، مشارکت فعال نسل جوان است. جوانانی که با شور و اشتیاق در این مراسمها شرکت میکنند و نشان میدهند که ارادهای قوی برای ادامه راه شهدا دارند.
برگزاری برنامه های نقاشی و تولیدات هنری یکی از مهمترین غرفه ها است که خانواده ها فرزندان خود را به این غرفه ها می برند تا از کودکی با فرهنگ ایثار و وطن دوستی آشنا شوند.
مهدی کمالی، یکی از جوانان حاضر در تجمع گفت: ما باید یاد بگیریم که گذشتهمان را فراموش نکنیم. شهدای ما برای آزادی و استقلال کشور جانفشانی کردند و ما وظیفه داریم که راه آنها را ادامه دهیم. حضور ما در اینجا نشاندهنده تعهد ما به آرمانهای آنهاست.
استمرار همبستگی مردم
تجمعات مردمی در بوشهر نه تنها یادآور تاریخ پرافتخار این استان است بلکه نشاندهنده استمرار همبستگی و همیاری مردم در شرایط مختلف است که اثرگذاری بسیار بالایی را دارند.
حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات شبانه با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری که همگی به صورت مردمی برگزار می شود نقش بسیار مهمی را در تقویت سرمایه اجتماعی برای کشور دارد.
این تجمعات با هدف حمایت از رزمندگان و پاسداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، هر شب ادامه دارد و امید است که این روحیه همبستگی همچنان پایدار بماند. مردم بوشهر با برپایی این مراسمها نشان دادهاند که همیشه آمادهاند تا یاد عزیزان خود را گرامی بدارند و همواره بر سر عهد خود با شهدا پایبند باشند.
