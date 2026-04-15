۱۶ دستگاه آمبولانس و ۱۲۰ نیروی عملیاتی در قزوین کمبود داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر چهارشنبه در دیدار با جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور از پیگیری‌های استاندار قزوین و مدیران استانی در حوزه سلامت قدردانی کرد و گفت: در ملاقات قبلی چهار دستگاه آمبولانس درخواست کرده بودیم که خوشبختانه در شرایط جنگ تحویل استان شد. همچنین یک دستگاه دیگر با لطف رئیس اورژانس اضافه گردید اما کمبود ما بسیار بیشتر از این ارقام است.

وی با اعلام آمار دقیق کمبودها افزود: در حال حاضر به ۸ دستگاه آمبولانس سبک و ۸ دستگاه آمبولانس دو دیفرانسیل برای مناطق کوهستانی و صعب‌العبور نیاز داریم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس تصریح کرد: ۳۰ درصد راه‌های روستایی استان به دلیل پیچ‌های شدید و ارتفاعات البرز، مسیرهای عادی را تا چهار برابر می‌دهند و بدون امداد هوایی، جان بیماران در معرض خطر جدی است.

نماینده قزوین با اشاره به فوت یک بیمار در منطقه قشلاق به دلیل دیررسیدن آمبولانس، خواستار ایجاد فوری یک پایگاه اورژانس در این نقطه شد و تأکید کرد: استان قزوین معین تهران است و در صورت وقوع هر حادثه‌ای مانند حمله هوایی، با کمبود تخت و امکانات مواجه خواهیم شد لذا پیام ما به دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، تکمیل پروژه‌های بیمارستانی به ویژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و دو پروژه ۹۰ درصدی «شهید رجایی» و «غزالی» است که می‌تواند به استان‌های تهران، البرز و حتی گیلان کمک کند.

محمدبیگی با اشاره به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری شهر قزوین، خواستار احداث سه پایگاه جدید شهری شد و گفت: هم‌اکنون تنها هفت پایگاه و چهار آمبولانس فعال داریم که نیاز را دو برابر می‌کند.

وی عنوان کرد: همچنین به اورژانس بانوان با مکان و تجهیزات ویژه نیاز داریم که به دلیل درخواست‌های مکرر بانوان استان، باید به قید فوریت انجام شود. ما به ۱۲۰ نیروی عملیاتی و ۶ پزشک به صورت فوری نیازمندیم.

وی با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد حوادث ترافیکی کشور در محورهای استان قزوین رخ می‌دهد، خواستار تخصیص «سهم ملی» به توسعه اورژانس قزوین شد و تصریح کرد: همانطور که از همه عوارض می‌گیریم سهم ما نیز به شکل آمبولانس یا بودجه پرداخت شود. متأسفانه از محل یک درصد سهم سلامت ارزش افزوده، پارسال فقط ۳۷ درصد آن به استان داده شد و ۶۳ درصد آن محقق نشده است.

نماینده قزوین در پایان خواستار ایجاد یک پایگاه هوایی دیگر در غرب استان و در منطقه طارم و آوج و تخصیص یک فروند هلیکوپتر اورژانس شد و یادآور شد: وعده قبلی هلیکوپتر به استان همدان داده شد اما انتظار داریم سهم استان قزوین نیز پرداخت شود تا بتوانیم مناطق صعب‌العبور شرق و غرب استان را پوشش دهیم.