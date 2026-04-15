به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری، ظهر چهارشنبه در دیدار با جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، توسعه زیرساخت‌های سلامت را از محورهای اصلی برنامه‌های استان دانست و اظهار داشت: افزایش تخت‌های بیمارستانی و ارتقای تجهیزات درمانی با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به موقعیت صنعتی قزوین و حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی افزود: سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تردد در استان انجام می‌شود که این موضوع ضرورت تقویت ناوگان اورژانس و خدمات امدادی را دوچندان کرده است.

نوذری تصریح کرد: خوشبختانه در پی تفاهم‌نامه استانداری با اورژانس کشور، ۱۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان استان اضافه خواهد شد.

استاندار قزوین با تأکید بر نگاه حمایتی دولت به حوزه سلامت، تصریح کرد: از این تعداد، ۵ دستگاه آمبولانس آفرود (دو دیفرانسیل) برای پوشش مناطق صعب‌العبور، کوهستانی و روستایی استان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: این اقدام با هدف ارتقای خدمات امدادی، افزایش سرعت دسترسی به بیماران و تقویت زیرساخت‌های اورژانس، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شود.

نوذری در پایان بر بهره‌گیری حداکثری از مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای ارتقای خدمات درمانی استان تأکید کرد و گفت: حوزه سلامت در مصوبات سفر سهم بالایی به خود اختصاص داده است و ما مصمم به اجرای کامل این تعهدات هستیم.