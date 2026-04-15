ضرورت بررسی پرداخت کارانه پرستاری با رویکرد منطقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل قیداری، در دیدار با مدیران پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یاد رهبر عزیز انقلاب و شهدای گرانقدر جنگ اخیر را گرامی داشت و گفت: وظیفه دارم از تلاش های خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مشخصا کادر پرستاری برای خدمات به موقع و با کیفیت به مردم در روزهای بحرانی کشور قدردانی کنم.

وی افزود: باید فعالیت‌های سیستم خصوصا در حوزه درمان را جامع ببینیم، تمامی افراد و مجموعه در این سیستم نقش موثر دارند بنابراین باید نقش همه اجزا در هر حوزه‌ای دیده شود.

قیداری با اشاره به اهمیت ارائه خدمات رفاهی به کارکنان نظام سلامت از جمله جامعه پرستاری بر لزوم برنامه ریزی و تلاش برای بهره‌مندی عادلانه تمامی پرسنل از این خدمات تاکید کرد.

وی درباره ارتقای رتبه تشویقی برای پرستارانی که در هفته‌های اخیر خدمات ویژه‌ای در جنگ رمضان ارائه داده‌اند با مشارکت وزارت بهداشت و با توجه به آیین نامه‌های ابلاغی‌ مواردی را مطرح کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: باید مسائل پرداخت کارانه پرستاری با رویکرد منطقی بررسی و حل شود.

وی، تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مسائل و مطالبات و ارائه راهکار در حوزه پرستاری را خواستار شد و تاکید کرد: باید از امکانات موجود در حوزه درمان و پرستاری استفاده حداکثری کرد.

قیداری، تلاش برای حفظ درآمد و پیشگیری از هدررفت منابع را خواستار شد و بر ضرورت توجه به اهمیت ثبت خدمات تاکید کرد.

وی، ضرورت تشویق و تکریم کادر درمان با هدف ارتقای خدمت به مردم را خواستار شد.

رضا زندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این نشست با اشاره به اینکه جامعه پرستاری به صورت منظم و سیستماتیک خدمت ارائه می‌دهند، اظهار کرد: ایثارگری‌های کادر پرستاری در بحران‌های مختلف از کرونا تا دوران جنگ را یادآور شد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه درمان، توجه بیش از پیش به جامعه پرستاری به عنوان ارائه دهندگان خدمت را به صورت ویژه خواستار شد.

زندی، نیاز به همفکری بیشتر در سطح پرستاری با هدف جذب نیروی پرستاری را خواستار شد.

وی، بار دیگر از خدمات ویژه جامعه پرستاری قدردانی کرد و توجه ویژه به کادر پرستاری، ضرورت آسیب‌شناسی در حوزه پرستاری، اختصاص امتیاز رفاهی، تعریف منطقی مطالبات با رویکرداثرگذاری موثر و توجه به اجرای شاخص‌های کلی با توجه به قوانین را ضروری عنوان کرد.

فروغ مولا مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز در این نشست گزارشی درباره خدمات انجام شده در دوران جنگ رمضان توسط حوزه پرستاری ارائه داد و گفت: مدیریت شیفت‌بندی کادر پرستاری، تامین نیروی اورژانسی برای برخی بخش‌ها، حمایت و مشاوره روانی از پرسنل و خانواده‌ها، اطمینان از سلامت پرسنل، امکان اسکان کارکنان، ارایه خدمت باکیفیت به مجروحان، همراهی با تیم‌های بازدیدکننده دانشگاهی و فراسازمانی از جمله این اقدامات است.

وی با اشاره به اینکه در طول جنگ به بیش از هزار مجروح جنگی در بیمارستان های دانشگاه خدمت ارائه شده است.

به گفته مولا، تشکیل ستاد بحران در سطح معاونت درمان، اعلام آماده‌ باش به تمامی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه، تشکیل ستاد بحران، ارایه گزارش از وضعیت زیرساخت‌ها در مراکز، رصد روزانه نیروی انسانی مستقر در مراکز و استقرار کارشناسان پرستاری در مدیریت شهر تهران، امکان پاسخگویی مجازی به مراجعان، مانور قطعی برق از دیگر خدمات ارایه شده توسط مجموعه معاونت درمان دانشگاه است.

ضرورت ارائه راهکار متحد برای پرسنل پرستاری درباره شیفت ها، امتیازدهی، ارزشیابی پایان سال و تسهیلات رفاهی خصوصا در ایام جنگ از دیگر مواردی بود که وی به آن پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایجاد سازوکارهایی با هدف تقویت روحیه جامعه پرستاری، جذب نیروی انسانی، احداث و تجهیز پانسیون خصوصا در شرایط بحران، تامین منابع، ایجاد زیرساخت برای فرمول محاسبه تعرفه و نحوه خدمت‌رسانی جامعه پرستاری در جنگ تحمیلی اخیر از جمله موارد بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.