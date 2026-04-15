۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- هواشناسی استان بوشهر از تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار پنجشنبه (۲۷ فروردین) و پایان آن اواخر وقت پنجشنبه خواهد بود.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی( گاهی بیش از۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر با تمرکز بر مناطق مرکزی و جنوبی خواهد بود.

افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین، خطرغرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

