هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار اوایل وقت شنبه (۱۳ دی) و پایان آن اوایل وقت دوشنبه (۱۵ دی) خواهد بود.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر)، احتمال نفوذ گرد و غبار فرا منطقه‌ای از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی از اثرات این هشدار است.

اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می‌شود.