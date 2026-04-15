به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: قدردان تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان و مسئولان حوزه نفت و انرژی‌ هستم. آنان که در روزهای این جنگ تحمیلی، از سکوهای نفتی تا جایگاه‌های سوخت، با ایستادگی و مسئولیت‌پذیری، علی‌رغم تهدیدها، نگذاشتند خدمت‌رسانی به مردم مختل شود. این پایداری شایسته بالاترین تقدیر است.