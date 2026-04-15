  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

پزشکیان: قدردان تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان و مسئولان حوزه انرژی‌ هستم

رئیس جمهور از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان و مسئولان حوزه نفت و انرژی‌ که در روزهای جنگ تحمیلی، با ایستادگی و مسئولیت‌پذیری، نگذاشتند خدمت‌رسانی به مردم مختل شود تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: قدردان تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان و مسئولان حوزه نفت و انرژی‌ هستم. آنان که در روزهای این جنگ تحمیلی، از سکوهای نفتی تا جایگاه‌های سوخت، با ایستادگی و مسئولیت‌پذیری، علی‌رغم تهدیدها، نگذاشتند خدمت‌رسانی به مردم مختل شود. این پایداری شایسته بالاترین تقدیر است.

کد مطلب 6801836
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

