مایکل روزن برنده جایزه هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مایکل روزن، شاعر و نویسنده خالق کتابهایی مانند «ما به شکار خرس میرویم» و «کیک شکلاتی»، جایزه هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۶ را به پاس قدردانی از خدمات مستمرش به ادبیات کودکان دریافت کرد.
وی پس از النور فارجون، آیدان چمبرز و دیوید آلموند، چهارمین بریتانیایی است که این جایزه را دریافت میکند.
هیئت بینالمللی کتاب برای جوانان (IBBY) که هر دو سال یک بار برنده خود را انتخاب میکند، در توضیح انتخاب وی گفت: نوشتههای روزن «بازتاب ریتم زبان و تفکر کودکان است و بازیگوشی را با عمق عاطفی و آگاهی اجتماعی ترکیب میکند. در شعر، رمان و آثار غیرداستانی، آثار وی کودکان را به دنیای ادبی دعوت و موجب تشویق به همدلی میشوند و فضایی برای بحث در تاریخ، خانواده، فقدان، هویت و جامعه ایجاد میکنند.
IBBY همچنین برنده جایزه هانس کریستین اندرسن در بخش تصویرگری را هم معرفی کرد و جایزه امسال را به کای گائو، تصویرگر چینی اهدا کرد. در توضیح این انتخاب گفته شد: آثار وی کیفیت هنری برجسته و زبان بصری منحصر به فردی دارند که امکانات تصویرگری برای کودکان را گسترش میدهد.
روزن پس از اینکه به دلیل تغییر قوانین گذرنامه پس از برگزیت از ورود به هواپیما و پرواز به سمت بولونیا منع شد و نتوانست در مراسم معرفی نام برندگان که در نمایشگاه کتاب کودک بولونیا برگزار شد، حضور یابد.
روزن از بین ۷۸ نامزد از ۴۴ کشور مختلف انتخاب شد. مراسم اهدای جوایز در ماه آگوست(مرداد) در اتاوا برگزار خواهد شد.
نظر شما