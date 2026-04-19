به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، امیر حسین گلپسند مربی تیم ملی تفنگ در خصوص جنگ رمضان اظهار داشت: در شرایط سخت و حساسی هستیم و روزهای سختی را گذراندیم. همزمان با میلاد حضرت معصومه و روز دختر به خانواده دختران شهید میناب فکر میکنم که قرار بود این روز را جشن بگیرند اما امروز خانوادههای آنها باید سر مزار آنها برای دخترانشان جشن بگیرند و از این غم، ناجوانمردی و ظلم به کودکان قلب انسان به درد می آید.
وی در ادامه افزود: این ظلم بدون پاسخ نمیماند و دشمن آمریکایی صهیونیستی پاسخ محکمی از نیروهای مسلح دریافت کرد و این پاسخ همچنان ادامه خواهد داشت تا جایی که به خواستههای کشور ما تن دهند و تمام حقوق و خواستههای ملت ایران را به رسمیت بشناسند.
مربی تیم ملی تفنگ کشورمان تصریح کرد: ما به عنوان جامعه ورزش کشور وظیفه داریم دوشادوش نیروهای مسلح و کسانی که برای کشور زحمت میکشند، تلاش کنیم و برای آنها دلگرمی باشیم. تمامی این مشکلات خاتمه پیدا میکند و آنچه باقی میماند ایرانی است که قویتر و محکمتر از گذشته در تمام عرصهها حضور خواهد داشت.
