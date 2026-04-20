به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، هادی غرباقی ملی پوش تفنگ کشورمان پس از حضور در موکب و سالن تیراندازی شهید زرین اظهار داشت: در ابتدا ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را خدمت همه دختران به ویژه دختران شهید کشورمان تبریک می‌گویم.

وی در ادامه افزود: امیدوارم مسئولین کشور، نیروهای مسلح و نظامی هم در میدان دیپلماسی و هم در میدان نظامی بتوانند انتقام خون شهدای عزیزمان را در دشمنان جنایتکار بگیرند و هر روز شاهد افزایش قدرت کشورمان باشیم.

ملی پوش تیراندازی کشورمان با اشاره به حضور مردم در خیابان گفت: به شخصه بیشتر از هر زمان دیگری به ایرانی بودن خودم افتخار می کنم و در مقابل مردمی که پای پرچم عزیز کشورمان ایستادم سر تعظیم فرود می‌آورم.

وی تصریح کرد: ما ورزشکاران در مقابل مردم کار خاصی انجام نمی‌دهیم. آنها به ما می‌گویند قهرمان ولی قهرمان واقعی نیروهای مسلح و مردم هستند.