به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارتخانه در نامهای به سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، مدیریت مزارع محصولات پاییزه و بکارگیری بخشهای فنی و اجرایی سازمان و مراکز تحقیقات و دیگر ظرفیتهای موجود را با توجه گسترش بارشها از هفته آخر اسفند و تداوم آن در بهار ۱۴۰۵ و افزایش ۹.۷ میانگین بارندگیها در مقایسه با میانگین بلندمدت ضروری خواند.
وی از سازمان های جهاد کشاورزی استانها خواست به دلیل وقوع بارشهای مطلوب، مدیریت تغذیه گیاهی با تاکید بر مصرف متعادل کودهای شیمیایی و مصرف همزمان کودهای سرک ازته همراه با کودهای پتاسه براساس دستورالعملهای موسسه خاک و آب و موسسه تحقیقات دیم کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی نظارت و برنامهریزی دقیق به منظور تحقق برنامه تولید بذر در طبقات مختلف پرورشی، مادری و گواهی شده برای پشتیبانی از کیفیت تولید در سال زراعی آتی، استمرار فعالیت شبکههای مراقبت در سطح مزارع محصولات پاییزه به ویژه محصول راهبردی گندم و مدیریت پیشگیرانه بیماریهای برگی از جمله بیماری زنگ زرد با هدف حفظ و صیانت از سه برگ انتهایی و سنبله گندم در ادامه فصل داشت برای همه مناطق و همچنین مدیریت بیماری بلایت فوزایومی سنبله گندم در استان های گلستان، مازندران و اردبیل را ضروری خواند.
آنجفی توصیه کرد که سازمانهای جهاد کشاورزی استانها آمادگی در انجام عملیات مبارزه با آفت کلیدی سن غلات از طریق تامین انواع سموم مورد نیاز داشته باشند و نسبت به آگاهیبخشی به کشاورزان و پایش مزارع توسط شبکههای مراقبت دولتی و خصوصی اقدام کنند.
