  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

تشدید پایش و کنترل آفات مزارع و باغات کشور در پی تغییرات اقلیمی

تشدید پایش و کنترل آفات مزارع و باغات کشور در پی تغییرات اقلیمی

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به تغییرات اقلیمی و احتمال افزایش فعالیت آفات، بر ضرورت تشدید پایش و اقدام به‌موقع برای کنترل آفات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات، سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که شرایط اقلیمی سال جاری می‌تواند زمینه افزایش فعالیت برخی آفات را فراهم کند، گفت: کاهش بارندگی‌ها در کنار افزایش نسبی دما می‌تواند موجب افزایش فشار آفات در مزارع و باغات شود و به همین دلیل پایش مستمر و اقدام به‌موقع برای کنترل آفات در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت آفت سن گندم در مزارع افزود: این آفت از مهم‌ترین تهدیدها برای تولید گندم محسوب می‌شود و کنترل به‌موقع آن در مراحل ابتدایی حضور در مزارع نقش مهمی در کاهش خسارت و حفظ عملکرد و کیفیت محصول دارد.

معین همچنین درباره وضعیت ملخ‌ها در برخی مناطق کشور اظهار کرد: پایش و رصد کانون‌های احتمالی فعالیت ملخ‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و در صورت افزایش جمعیت، عملیات مبارزه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا خواهد شد تا از گسترش این آفت در مزارع و مراتع جلوگیری شود.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه با اشاره به مگس میوه مدیترانه‌ای گفت: این آفت یکی از تهدیدهای مهم برای باغات کشور به‌ویژه در مناطق شمالی و جنوبی به شمار می‌رود و برنامه‌های ردیابی، پایش و اجرای روش‌های مختلف کنترل برای مدیریت آن در حال اجراست.

وی همچنین به اهمیت کنترل کرم برگخوار پاییزه اشاره کرد و افزود: این آفت که در برخی محصولات زراعی به‌ویژه ذرت خسارت‌زا است، نیازمند پایش دقیق و اقدام سریع در مراحل اولیه آلودگی است تا از گسترش آن در مزارع جلوگیری شود.

این مقام مسئول با تأکید بر دقت در اجرای عملیات مبارزه گفت: رعایت اصول فنی در سمپاشی، تنظیم صحیح تجهیزات، رعایت سرعت مناسب در عملیات و آموزش بهره‌برداران از جمله عوامل مهم در افزایش اثربخشی کنترل آفات است.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور همچنین بر اهمیت هماهنگی میان واحدهای اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: حضور میدانی مدیران و کارشناسان و استفاده از ظرفیت نیروهای پشتیبان می‌تواند در تسریع و بهبود روند پایش و عملیات مبارزه نقش مؤثری داشته باشد.

معین با قدردانی از تلاش کارشناسان و مدیران استانی اظهار کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز انجام شده و با همکاری مجموعه‌های اجرایی، روند پایش و مدیریت آفات در مزارع و باغات کشور با جدیت در حال پیگیری است تا از بروز خسارت در تولیدات کشاورزی جلوگیری شود.

کد مطلب 6795233
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها