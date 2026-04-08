تشدید پایش و کنترل آفات مزارع و باغات کشور در پی تغییرات اقلیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات، سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که شرایط اقلیمی سال جاری میتواند زمینه افزایش فعالیت برخی آفات را فراهم کند، گفت: کاهش بارندگیها در کنار افزایش نسبی دما میتواند موجب افزایش فشار آفات در مزارع و باغات شود و به همین دلیل پایش مستمر و اقدام بهموقع برای کنترل آفات در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت آفت سن گندم در مزارع افزود: این آفت از مهمترین تهدیدها برای تولید گندم محسوب میشود و کنترل بهموقع آن در مراحل ابتدایی حضور در مزارع نقش مهمی در کاهش خسارت و حفظ عملکرد و کیفیت محصول دارد.
معین همچنین درباره وضعیت ملخها در برخی مناطق کشور اظهار کرد: پایش و رصد کانونهای احتمالی فعالیت ملخها بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت افزایش جمعیت، عملیات مبارزه در کوتاهترین زمان ممکن اجرا خواهد شد تا از گسترش این آفت در مزارع و مراتع جلوگیری شود.
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه با اشاره به مگس میوه مدیترانهای گفت: این آفت یکی از تهدیدهای مهم برای باغات کشور بهویژه در مناطق شمالی و جنوبی به شمار میرود و برنامههای ردیابی، پایش و اجرای روشهای مختلف کنترل برای مدیریت آن در حال اجراست.
وی همچنین به اهمیت کنترل کرم برگخوار پاییزه اشاره کرد و افزود: این آفت که در برخی محصولات زراعی بهویژه ذرت خسارتزا است، نیازمند پایش دقیق و اقدام سریع در مراحل اولیه آلودگی است تا از گسترش آن در مزارع جلوگیری شود.
این مقام مسئول با تأکید بر دقت در اجرای عملیات مبارزه گفت: رعایت اصول فنی در سمپاشی، تنظیم صحیح تجهیزات، رعایت سرعت مناسب در عملیات و آموزش بهرهبرداران از جمله عوامل مهم در افزایش اثربخشی کنترل آفات است.
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور همچنین بر اهمیت هماهنگی میان واحدهای اجرایی در استانها و شهرستانها تأکید کرد و گفت: حضور میدانی مدیران و کارشناسان و استفاده از ظرفیت نیروهای پشتیبان میتواند در تسریع و بهبود روند پایش و عملیات مبارزه نقش مؤثری داشته باشد.
معین با قدردانی از تلاش کارشناسان و مدیران استانی اظهار کرد: برنامهریزی لازم برای تأمین نهادههای مورد نیاز انجام شده و با همکاری مجموعههای اجرایی، روند پایش و مدیریت آفات در مزارع و باغات کشور با جدیت در حال پیگیری است تا از بروز خسارت در تولیدات کشاورزی جلوگیری شود.
