به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد فرامرز با اشاره به وضعیت اجرای پروژههای زیربنایی در حوزههای آبخیز، اظهار کرد: از مجموع ۱۲۵ میلیون هکتار از حوزههای آبخیزی که امکان اجرای پروژه دارند، تاکنون حدود ۳۴ میلیون هکتار اجرا شده یا در دست اجرا است.
وی گفت: برای رسیدن به مرحله مدیریت حداکثری روانآبها، نیاز به مطالعه و اجرای عملیات در ۷۰ تا ۹۰ میلیون هکتار دیگر از اراضی کشور وجود دارد.
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی به آمار بارندگیهای اخیر اشاره کرد و افزود: از ابتدای مهرماه تا ۱۵ فروردین، در مجموع ۱۹۴ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده که حدود ۵۸.۷ میلیمتر آن مربوط به بازه زمانی ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین است.
وی تصریح کرد: حجم روانآبهای ایجاد شده در این مدت ۵۶ میلیارد مترمکعب بوده که ۱۱ میلیارد مترمکعب آن در مناطقی با پروژههای آبخیزداری جاری شده است.
فرامرز اظهار داشت: از مجموع روانآبهای کشور، تاکنون ۳.۴ میلیارد مترمکعب استحصال شده که ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون مترمکعب از این ذخیرهسازی، تنها در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است.
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه به اهداف چندگانه آبخیزداری اشاره کرد و افزود: کاهش خسارات سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک مولد و تقویت تراز آب قنوات و چاهها از نتایج اصلی این اقدامات است.
به گفته وی، مستندات میدانی در استانهایی نظیر سمنان و خراسان شمالی و حاشیه کویر مرکزی نشان میدهد که پس از بارندگیهای اخیر، سطح آب زیرزمینی و قنوات پاییندست پروژهها افزایش چشمگیری داشته است.
فرامرز با بیان اینکه تمام نقاط کشور با خطرپذیری متوسط تا بالای سیلاب روبهرو هستند، یادآور شد: اقدامات آبخیزداری معطوف به نقطه خاصی نیست و باید در سراسر کشور توسعه یابد.
وی افزود: به دلیل همین ضرورت، تعهدات اجرای این پروژهها که در برنامه ششم توسعه ۱۰ میلیون هکتار بود، در قانون برنامه هفتم پیشرفت به ۲۰ میلیون هکتار افزایش یافت و کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک نیز به عنوان یک تکلیف قانونی درج شده است.
فرامرز با تأکید بر عدم تأثیر شرایط منطقهای بر روند پروژهها، خاطرنشان کرد: موضوعات جاری و جنگ هیچ خللی در اقدامات ما ایجاد نکرده و با تلاش چندبرابری در حال پیشبرد پروژهها هستیم.
وی همچنین اعلام کرد: تاکنون دو هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار برای این پروژهها صورت گرفته و عملیات اجرایی در حوزههای هدف با قوت ادامه دارد.
