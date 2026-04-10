به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر آهنگران با تشریح آخرین وضعیت بیماری‌ها و آفات محصولات زراعی کشور و ضمن تقدیر از عملکرد استان‌ها در کنترل بیماری زنگ زرد گندم افزود: استان‌ های گلستان، مازندران، فارس و اردبیل امسال اقدامات مؤثری انجام دادند و از بروز اپیدمی‌های احتمالی جلوگیری شد؛ با این حال خطر در استان‌های نیمه‌شمالی همچنان ادامه دارد و با تداوم بارندگی‌های پراکنده، امکان طغیان بیماری وجود خواهد داشت.

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات با اشاره به ضرورت هوشیاری واحدهای پایش اظهارداشت: در صورت مشاهده نخستین علائم زنگ زرد در هر منطقه، باید کل سطح آن منطقه با قارچ‌کش‌های بادوام سمپاشی شود. تأخیر در اقدام می‌تواند خسارت قابل توجهی به محصول وارد کند.

وی بیشترین نگرانی فعلی را بیماری سفیدک سطحی در مازندران و گلستان عنوان کرد و گفت: در این دو استان به دلیل تراکم بالای کشت، حتی بدون بارندگی نیز احتمال وقوع بیماری بسیار زیاد است. اگر مبارزه انجام نشود، خسارت قابل توجهی وارد خواهد کرد.

آهنگران درباره احتمال بروز فوزاریوم سنبله گندم هشدار داد و افزود: در استان‌های مازندران، گلستان و اردبیل، با ایجاد شرایط مناسب دمایی و رطوبتی، این بیماری محتمل است و باید پیش از مشاهده علائم، طبق دستورالعمل اقدام به مبارزه شود.

مدیرکل پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات، موضوع علف‌های هرز را از دیگر چالش‌های جدی امسال دانست و انتقاد کرد: نبود راهروهای مزرعه و ترددپذیری پایین باعث شده مبارزه در برخی مناطقی که تداوم بارندگی ها با زمان مبارزه با علف های هرز همزمان شده، عقب بیفتد. متأسفانه تمایل بیش از حد به استفاده از پهپادهای سمپاشی نیز باعث کاهش کیفیت مبارزه شده است؛ پهپادهای فعلی با مخزن‌های کوچک کارایی لازم را برای بیماری‌ها و علف‌های هرز ندارند. استفاده از تراکتور، حتی با وجود له‌شدگی جزئی، همچنان روش مطلوب و مؤثر است.

آهنگران در بخش دیگری از سخنان خود به آفات گندم و کلزا اشاره کرد و گفت: شته روسی و شته سبز معمولی در استان‌های غربی و شمال‌غربی باید به‌دقت پایش شوند. آلودگی معمولاً از حاشیه مزرعه آغاز می‌شود و با مشاهده اولیه می‌توان با مبارزه لکه‌ای از گسترش آن جلوگیری کرد.

وی وضعیت سنک بذرخوار کلزا را نیز مشابه سال ۹۸ دانست و از استان‌های نیمه‌غربی خواست پایش آن را جدی‌تر کنند.

مدیرکل پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات درباره سیب‌زمینی گلستان گفت: شرایط برای بروز بیماری بادزدگی در استان گلستان فراهم است و باید از هم‌اکنون پایش‌ها و مبارزه به موقع آغاز شود.

آهنگران تصریح کرد: پایش، اساس موفقیت در حفظ نباتات است. هر جا پایش دقیق و به‌موقع انجام شود، می‌توان از خسارت‌های سنگین جلوگیری کرد.