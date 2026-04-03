بارش اخیر نسبت به ۵۰ سال گذشته افزایشی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بارش‌های اخیر نسبت به میزان متوسط بارش‌های ۵۰ سال گذشته در مدت مشابه روندی افزایشی داشته است، گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بارش‌های خوبی صورت گرفته است. در دوهفته گذشته نزول باران و رحمت الهی در کل کشور خوب بوده و بارش های در پیش رو نیز خوب خواهد بود.

وی افزود : تقریباً کل بارش کشور در سال زراعی گذشته (۱۴۰۴-۱۴۰۳) حدود ۱۴۰ میلیمتر بود اما تاکنون بارندگی‌های سال زراعی جدید ۱۷۵ میلیمتر بوده که از میزان کل بارش کشور در سال زراعی گذشته بیشتر است.

نیازی شهرکی تصریح کرد: با توجه به اینکه در مهر ماه سال گذشته برآوردهای وزارت نیرو این بود که بارش‌های مناسبی در کشور نخواهیم داشت، به بخش کشاورزی تخصیص آب کمی داده شد (۵۱ میلیارد متر مکعب) منتهی با بارش‌های جدیدی که صورت گرفت و پر شدن مخازن سدهای کشور که تقریباً بالای ۵۰ درصد پر هستند، قطعاً تخصیص بخش کشاورزی در حوزه آب‌های سطحی و در شبکه‌های آییاری و حتی در آب‌های زیرزمینی بهتر از میزان سال گذشته خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: در زمینه تامین منابع مالی جهت اجرای زیرساخت آب و خاک بتوانیم اعتبارات خوبی بگیریم و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بهره‌برداران، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در کمک به منابع مالی و اعتباری دولتی، اتفاقات خوبی هم در حوزه پروژه‌های آب‌ و خاک در سال ۱۴۰۵ رقم بخورد.

معاون آب و خاک در خصوص سیلاب‌های اخیر نیز گفت: در چند ماه گذشته بارش‌های شدیدی تقریباً در استان هرمزگان داشتیم که بخشی از آن از دسترس خارج و وارد دریاها شد و همچنین در دو هفته گذشته هم بارش‌های سنگینی در منطقه فارس و چند استان دیگر داشتیم که مقداری هم خسارت وارد کرده و اکنون به دنبال جمع‌بندی گزارش‌هایی که از استان‌ها ارسال می‌شود، هستیم تا میزان خسارات احتمالی وارد شده به حوزه زیرساخت آب و خاک مشخص و مدون گردد.