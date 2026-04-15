  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن‌

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن‌

وزیر امور خارجه کشورمان و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن، طی یک تماس تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن، طی یک تماس تلفنی در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و امریکا در اسلام آباد گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به این واقعیت که ناامنی ایجاد شده در تنگه هرمز نتیجه مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است، بر ضرورت اتخاذ رویکردی مسئولانه از سوی همه دولت‌ها برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن وضعیت موجود تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، آمادگی این کشور را برای کمک به کاهش تنش اعلام کرد.

کد مطلب 6801867
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      1 1
      پاسخ
      سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در خاک بحرین چه غلطی می کنند؟ به سران بحرین هشدار می دهیم که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع خاک بحرین را ترک کنند.
      • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
        0 0
        حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات و جنگ در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      1 1
      پاسخ
      غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها