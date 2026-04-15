گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن، طی یک تماس تلفنی در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و امریکا در اسلام آباد گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به این واقعیت که ناامنی ایجاد شده در تنگه هرمز نتیجه مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است، بر ضرورت اتخاذ رویکردی مسئولانه از سوی همه دولت‌ها برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن وضعیت موجود تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، آمادگی این کشور را برای کمک به کاهش تنش اعلام کرد.