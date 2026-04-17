حضور ۱۴۵۰۰ نفر نیروهای جهادی در تعمیر منازل آسیب دیده در جنگ رمضان

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات میدانی انجامشده برای منازل آسیبدیده در حملات اخیر، اظهار داشت: بر اساس تقسیم وظایف، شهرداری تهران در نقطه اصابت در لحظه ورود پیدا میکرد. آتشنشانی، سازمان پسماند، شهردار مناطق و نواحی بلافاصله عملیات آواربرداری و زندهیابی عزیزانی که ممکن بود زیر آوار باشند را آغاز میکردند.
وی افزود: در کنار این، اگر ساختمانی امکان زیست نداشت، خانواده به هتل منتقل میشد. اما برای خانههایی که آسیب جزئی دیده بودند، اقدام سریع انجام میشد.
نادعلی خسارتهای وارد شده به منازل را به چهار دسته تخریب و نوسازی کامل (محل اصابت مستقیم) ، مقاومسازی (آسیبدیده اما نیازمند استحکام) ، تعمیرات متوسط (مثلاً تخریب دیوار و تیغه) و تعمیرات جزئی (شیشه شکسته، در، کمد) تقسیم کرد.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد دسته آخر (تعمیرات جزئی) تأکید کرد: اگر در همان ۲۴ ساعت اول به تأمین شیشه، در و کمد اقدام میشد، خانواده نیازی به انتقال به هتل پیدا نمیکرد. خصوصاً با توجه به هوای سرد، این اقدام بسیار حیاتی بود.
نادعلی از حمایت گسترده نیروهای مردمی خبر داد و گفت: گروههای جهادی نزدیک به ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از تهران و شهرستانهای اطراف به شهرداری اضافه شدند و در کارهایی مثل شیشهسازی، تعمیرات جزئی، و حتی شستشوی قالیهای آسیبدیده کمک کردند.
نادعلی در پایان با اشاره به صبوری مردم افزود: کسانی که خانهشان مورد اصابت قرار گرفته، با وجود سختیها در تهران ماندند و از خانههایشان تکان نخوردند. حتی دشمن کلانتریها را که در بافت مسکونی قرار دارند هدف قرار داد و خانههای اطراف آسیب دیدند. با این حال، مردم صبوری کردند و مسئولان نیز در حال رسیدگی هستند.
