به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران گفت: طرح تعویض شیشهها، بخشی از فرآیند بازسازی است که شهردار تهران از جنگ دوازده روزه اعلام کردند که شهرداری تهران به صورت داوطلبانه این کار را برای شهروندان انجام میدهد.
وی افزود: بیش از ۱۵۴۰۰ واحد مسکونی در شهر آسیب دیدهاند، برخی از واحدها نیاز به تعمیرات متوسط مانند ریختگی دیوار دارند و برخی دچار آسیبدیدگی بیشتر شده اند.
محمدخانی ادامه داد: خانههایی که دچار حمله وحشیانه آمریکاییها و اسرائیلیها شده را مانند جنگ دوازده روزه به چهار دسته تقسیم کردیم: خانههایی که نیازمند تعمیرات جزئیاند، تعمیرات در حد متوسط، مقاومسازی، و تخریب و نوسازی.
وی توضیح داد: در مرحله اول، تمرکز بر تعمیرات جزئی مانند تعویض شیشه، درب و پنجرههاست و حدود ۵۵۰۰ واحد مسکونی در جنگ قبلی این مشکل را داشتند که تعمیر شدند.
سخنگوی شهرداری تهران بیان کرد: شهروندانی که خانه هایشان آسیب دیده میتوانند از طریق تماس با شماره ۱۸۱۱ برای ثبت درخواست اقدام کنند. همچنین می توانند فرایند بازسازی را خودشان انجام داده و با ارایه فاکتور هزینه را دریافت کنند.
