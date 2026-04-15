۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

آغاز فعالیت‌های دریایی در بندر شهید باهنر هرمزگان

بندرعباس-مدیر بنادر و دریانوردی شهیدباهنر و شرق هرمزگان گفت: پس از اتمام عملیات بررسی موانع زیر آبی(ساید اسکن) و اطمینان از امکان تردد ایمن شناورها، فعالیت در بندر شهید باهنر از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به شرایط پیش‌آمده متاثر از جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: به منظور اطمینان از ایمنی کامل حوضچه و کانال دسترسی بندر شهید باهنر عملیات بررسی موانع زیر آبی در آبراهه و حوضچه این بندر انجام شد.

وی افزود: پس احصا نتایج حاصله این عملیات و اطمینان از تردد ایمن، دستور خروج نخستین شناور در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ از بندر شهید باهنر صادر شد.

تختی ادامه داد: دو فروند بارج دیگر نیز پس از اتمام عملیات بارگیری، در حال حاضر آماده خروج از بندر هستند.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در پایان خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ورود و خروج بی وقفه سایر شناورها طبق روال معمول در حال انجام است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان گفت: با تلاش همکاران در بخش‌های مختلف، کلیه بنادر مرکز و شرق استان که مورد هجمه مستقیم دشمن قراره گرفته اند، پس از حصول نتایج حاصله از ایمنی تردد، بمنظور ارائه خدمت، فعالیت خود را آغاز و یا در حال انجام فرایند از سرگیری خدمات هستند.

کد مطلب 6801888

