به گزارش خبرگزاری مهر،حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به شرایط پیش‌آمده متاثر از جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: به منظور اطمینان از ایمنی کامل حوضچه و کانال دسترسی بندر شهید باهنر عملیات بررسی موانع زیر آبی در آبراهه و حوضچه این بندر انجام شد.

وی افزود: پس احصا نتایج حاصله این عملیات و اطمینان از تردد ایمن، دستور خروج نخستین شناور در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ از بندر شهید باهنر صادر شد.

تختی ادامه داد: دو فروند بارج دیگر نیز پس از اتمام عملیات بارگیری، در حال حاضر آماده خروج از بندر هستند.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در پایان خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ورود و خروج بی وقفه سایر شناورها طبق روال معمول در حال انجام است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان گفت: با تلاش همکاران در بخش‌های مختلف، کلیه بنادر مرکز و شرق استان که مورد هجمه مستقیم دشمن قراره گرفته اند، پس از حصول نتایج حاصله از ایمنی تردد، بمنظور ارائه خدمت، فعالیت خود را آغاز و یا در حال انجام فرایند از سرگیری خدمات هستند.