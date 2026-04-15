«هنر مقاومت» یک جریان زنده و اثرگذار در تحولات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی سورکی، بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه پویش «جهاد هنرمندانه» در دانشگاه ملی مهارت استان قم، در تبیین جایگاه «هنر مقاومت» اظهار کرد: هنر مقاومت را نباید صرفاً در قالب یک ژانر، سبک یا شیوه هنری محدود تعریف کرد، بلکه باید آن را به عنوان یک جریان زنده، پویا و در حال تحول شناخت که همگام با رخدادهای ملی و بین المللی کنشگری دارد.
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات استان قم با بیان اینکه این جریان هنری در حقیقت واکنش آگاهانه و مسئولانه هنرمند به رویدادهای پیرامونی جامعه است افزود: هنر مقاومت، هنری متعهد است که در برابر ظلم ، استبداد و نابرابری قد علم میکند و از همین رو، کارکرد آن تنها به تولید یک اثر زیباشناختی یا سرگرمکننده محدود نمیشود.
بخشی تصریح کرد: نقش اجتماعی هنر مقاومت به خصوص در شرایط دشوار کشور همانند جنگ تحمیلی سوم از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود و به جامعه یادآوری میکند ایستادگی و مبارزه مسیر درست رسیدن به عزت و اقتدار است و میتوان به آیندهای روشنتر امیدوار بود.
وی با اشاره به نسبت همیشگی هنرمند با جامعه گفت: وجه اجتماعی هنر، مؤلفهای انکارناپذیر است که در همه دورهها ثبات خود را حفظ کرده و هنرمند زمانی معنا مییابد که پیوند او با مردم و مسائل جاری جامعه برقرار باشد و خوشبختانه امروز هنرمندان استان قم از همان روزهای ابتدایی شهادت رهبر معظم انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی سوم دغدغه مندانه در میدان حضور دارند.
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات استان قم افزود: هر زمان این اتصال میان هنرمند، اثر هنری و واقعیتهای جاری جامعه گسسته شود، میتوان از افول نقش اجتماعی هنر سخن گفت، چراکه حیات هنرمند در نسبت مستقیم با درک و بازتاب مسائل مردم تعریف میشود.
بخشی سورکی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری هنرمندان باید در میدان عمل حضور داشته باشند، زیرا زبان هنر این ظرفیت را دارد که جنایات صهیونیستها و آمریکا را به افکار عمومی جهان معرفی کند.
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات استان قم در پایان با اشاره به آثار ارائهشده از سوی دانشجویان و هنرمندان دانشگاه ملی مهارت استان قم در قالب پویش «جهاد هنرمندانه» گفت: تولیدات دانشجویان و هنرمندان این دانشگاه از نظر محتوا و کیفیت، بسیار فاخر، جذاب و قابل توجه بود و امید میرود از ظرفیت هنری این عزیزان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و رویدادهای گوناگون بهرهبرداری شایسته صورت گیرد.
قم- رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات استان قم گفت: هنر مقاومت به مثابه جریانی زنده، متعهد و اجتماعی، در برابر ظلم و استکبار شکل میگیرد و میتواند حقیقت جنایات دشمنان را به زبان هنر بازگو کند.
